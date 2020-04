Libri per bambini: i titoli giusti più adatti ad ogni fascia d’età

Libri per bambini: l’amore per la parola, per gli infiniti mondi che può creare grazie alla fantasia e all’immaginazione, nasce già in tenera età: i bambini adorano sentire raccontare le storie, i racconti che proprio grazie alle parole consentono loro di vivere esperienze incredibili e di essere trasportati in mondi popolati di creature fantastiche.

È consigliabile alimentare questa passione innata per le parole che creano storie, non solo per stimolare la creatività dei bambini, che a loro volta inventeranno storie, ma anche per permettere loro di entrare in contatto con un oggetto che si spera li accompagni per tutta la vita: il libro. Il libro deve entrare a far parte della quotidianità dei bambini, perché riconoscano il lui la chiave per accedere a mondi infiniti. Abbiamo quindi pensato di suggerire alcuni titoli in base alle fasce d’età, dai più piccoli ai giovanissimi lettori.

Libri per bambini: 0-3 anni

Il gioco delle ombre di Hervé Tullet è da leggere a letto, con una torcia a illuminare le pagine del libro per scoprire la sorpresa di questo libro-gioco: un rumore in giardino dà inizio a una fantastica avventura notturna adatta ai bimbi più piccoli. Sempre pensato per loro è La montagna dei libri più alta del mondo di Rocio Bonilla: un bambino che sogna di volare si ritrova tra le mani un libro e scopre un mondo nuovo.

I più adatti per 3-5 anni

Il riccio nella nebbia di Jurj Norstejn è un’incantevole fiaba che segue le avventure di Riccio che, mentre attraversa il bosco per andare a prendere un thè da Orso, si perde nella nebbia. Sempre consigliato è il classico Alice nel paese delle meraviglie, le avventure di Alice e del coniglio bianco che la conduce in un mondo popolato da bizzarre e a volte strampalate creature.

Il grande drago buono Bobo è il protagonista di Come te! di Stefan Gemmel: dopo aver cacciato dalla foresta il drago buono, perché convinto che non serva a nulla, il leone è costretto a ricredersi, perché ora la foresta appare triste senza quel gigante buono che balla con le lucciole.

Fascia: 6-9 anni

La bambina che collezionava tartarughe di Federico Gregotti è la storia di una bambina che ama la solitudine e le tartarughe finte, finché un giorno il suo desiderio più grande si realizza: trova una tartaruga vera. La attende un viaggio incredibile che andrà oltre le sue aspettative.

Con L’albero di Anne di Irene Janca Cohen ci troviamo ad Amsterdam e a parlare è un vecchio ippocastano che ricorda una bambina di nome Anne, che passava le giornate a scrivere e non scendeva mai nel cortile come gli altri bambini, e di come un giorno fu portata via da un gruppo di soldati.

