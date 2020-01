Ogni genitore prima o poi avrà a che fare con l’organizzazione di una festa di compleanno. Organizzare feste per bambini non è così complicato, bisogna però valutare attentamente alcuni fattori importanti. Quindi, se state valutando l’idea di organizzarne una, armatevi di pazienza e appuntatevi ogni dettaglio. Dall’animazione al buffet, passando per le canzoni da selezionare…

Non tutti abbiamo gli spazi necessari per poter ospitare un certo numero di bambini, e poi, siamo sincere: ci terrorizza l’idea di ritrovarci orde di bambini scatenati nelle vicinanze di accessori d’arredamento a cui noi teniamo moltissimo!

In caso di mancanza di spazio o di terrore cieco nei confronti di ciò che i bambini potrebbero danneggiare, è possibile rivolgersi ad un oratorio di zona o rivolgersi ad una ludoteca: con un piccolo contributo e con le pulizie finali si risolve il problema.

Feste per bambini: come organizzarle a casa

Se organizzate la festa in casa, cercate di togliere di mezzo oggetti fragili, tappeti e tutto ciò che può andare distrutto o macchiato. Create un ambiente a misura di bambino: i piccoli invitati dovranno sentirsi liberi di giocare, e voi potrete vivere con meno ansia la festa.

Le canzoni più belle per una festa

Alle feste di compleanno: le canzoni sono sempre fonte di intrattenimento e divertimento, un vero e proprio passatempo per i bimbi. Ma quali sono le canzoni per bambini più amate del momento? Al primo posto non possiamo che inserire Veo Veo, un brano che fa impazzire tutti i bambini! Sul podio, inoltre, non possiamo non trovare Baby Shark, un vero e proprio successo a livello mondiale. Siamo certe che i piccoli invitati balleranno a ritmo di questa fantastica canzone. Se volete dei veri e propri balli per bambini, potreste mettere su uno schermo il canale Youtube di Carolina de La Posta di YoYo, la quale ha realizzato diversi brani come Il Coccodrillo come fa? o Pesciolino dance.

Truccabimbi: realizzare disegni sul volto dei bambini

Alle feste dei bambini non può assolutamente mancare il truccabimbi che consiste nel realizzare sul volto dei bambini dei make up incredibili. Ad esempio, tra le femminucce sono super gettonate Elsa di Frozen, le prinipesse Disney e le farfalle. Per quanto riguarda i maschietti, invece, potete puntare ai supereroi: da Spider-man a Batman, passando per tanti piccoli pirati. Non vi resta che scoprire la gallery che abbiamo realizzato per voi!

Animazione e giochi di gruppo

Dai gonfiabili ai giochi di gruppo, con un po’ di fantasia e creatività è possibile realizzare una festa di compleanno perfetta. Non può mancare, quindi, l’animazione per bambini, sempre molto gettonate alle feste in modo da intrattenere i piccoli invitati e farli divertire per tutta la durata del party.

Buffet di compleanno per bambini

Biscotti, pop corn, muffin e cibi in stick: realizzare un buffet di compleanno per bambini non è mai stato così semplice! Dovete valutare bene qualcosa che possa adattarsi sia ai gusti dei più grandi che dei più piccoli, quindi non dimenticate patatine, girelle, grissini, panini farciti e muffin sia dolci che salati!