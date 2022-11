C'è una foto di Lady Diana che non avevamo mai visto...

Lady Diana nascondeva un ricordo e lo custodiva gelosamente, ma ora salta fuori dal cassetto del passato e ci riporta alla mente, ancora una volta, il suo splendore. C’è una foto della principessa del Galles che non avevamo mai visto (dopo quella che cela qualcosa di sorprendente con Tom Cruise), e ce la mostra il fratello Charles Spencer in occasione della commemorazione dei defunti…

Lady Diana in una foto mai vista

Suona strano, ma la principessa più amata e seguita della storia, Lady Diana , così non l’avevamo mai vista! Abbiamo goduto delle splendide istantanee della sua vita tra gioventù e Royal Family, ma questo scatto proprio non era mai passato sotto la lente del mondo.

Foto Instagram | @charles.earl.spencer – Charles, John e Diana Spencer

A pubblicarlo, poche ore fa su Instagram, è stato il fratello Charles Spencer, da sempre custode di particolari dettagli dell’ex moglie di Carlo d’Inghilterra che nessuno prima aveva mai assaporato. Nemmeno i paparazzi più esperti.

L’immagine condivisa sui social dal fratello di Lady D è stata pubblicata in occasione della commemorazione dei defunti e lo ritrae insieme alla sorella e al loro padre, il conte John Spencer, durante una festa per il suo 65° compleanno.

“Una fotografia profondamente toccante per me – scrive Charles Spencer – dell’estate del 1989, quando ci fu una festa ad Althorp per celebrare il 65° compleanno di mio padre all’inizio di quell’anno…“.

Soltanto 8 anni più tardi, il sorriso della principessa si sarebbe spento per sempre tra le lamiere dell’auto su cui viaggiava sotto il tunnel parigino dell’Alma, nel terribile incidente del 31 agosto 1997 in cui perse la vita insieme al nuovo compagno Dodi Al-Fayed.

Qualche tempo fa vi avevamo parlato di un’altra foto della principessa Diana che aveva regalato a milioni di persone un curioso scorcio sull’incredibile somiglianza con la piccola Charlotte, nipote che mai ha conosciuto nata dal matrimonio tra il primogenito William e Kate Middleton.

Per quanto riguarda l’immagine più recente emersa, condivisa dal fratello Charles, non abbiamo dubbi: il look sfoggiato da Lady D entra a pieno titolo tra quelli più iconici sfoggiati nel corso della sua vita da principessa. Siete d’accordo con noi?