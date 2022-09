Lady Diana, i fan dei reali hanno notato una somiglianza assurda con...

Lady Diana è morta il 31 agosto 1997, una data impressa nella storia non solo perché giorno di lutto in tutto il mondo per il tragico addio alla principessa del Galles, ma anche perché simbolo della fine di un’intera epoca intrisa di sogni e veleni. Un’epoca che coincide con la vita di Lady D. Oggi, in una foto esclusiva che ha fatto il giro del mondo, i fan intravedono una somiglianza assurda con…

Identica a Lady Diana: la somiglianza tra principessa del Galles e…

Identica a Lady Diana! Così i fan di tutto il mondo guardano a una particolare foto che mette a confronto la principessa del Galles, icona di stile e grazia morta il 31 agosto 1997 nel tragico incidente sotto il tunnel parigino dell’Alma, con la nipotina che non ha mai potuto conoscere: Charlotte. La figlia di Wiliam e Kate somiglia in modo impressionante alla nonna e oggi gli scatti fanno impazzire tutti.

Foto Twitter | @Aileen

Impossibile, secondo i più, non notare la grande somiglianza tra Lady Diana e la piccola Charlotte, messe a confronto in alcune istantanee da bambine. La madre di William e Harry, prima moglie di Carlo d’Inghilterra, ha lasciato il segno non solo nei cuori della sua famiglia e di milioni di persone, ma anche nei lineamenti dolci e sbarazzini della splendida nipotina.