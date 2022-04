C'è una foto di Lady D e Tom Cruise che nasconde qualcosa di sorprendente

E se vi dicessimo che c’è una foto di Lady D e Tom Cruise che non tutti conoscono e che cela un retroscena wow? Stiamo parlando di uno scatto che immortala un incontro tra la principessa del Galles e il celebre attore (con Nicole Kidman al seguito), dietro il quale ci sarebbe una chicca che forse non vi aspettate…

Lady Diana e Tom Cruise insieme? Ecco chi avrebbe detto “no”

Tra le pieghe della storia, intensa, straordinaria e tragica di Lady Diana c’è anche una pagina in cui è impresso il nome di Tom Cruise. Il divo di Hollywood era tra gli attori preferiti della principessa del Galles, e lo vediamo con lei (e una giovanissima Nicole Kidman) in uno scatto dal sapore d’altri tempi…

Qualcosa si celerebbe dietro quella foto, un aneddoto curioso svelato dall’ex cuoco di Buckingham Palace, Darren McGrady, che consegna alla mente un sogno ad occhi aperti dalle note inarrivabili: la fantasia di una love story da favola, mai esistita perché qualcuno avrebbe detto “no”.

A chiudere le porte all’ipotesi sarebbe stata proprio Diana Spencer, confessando il motivo per cui Cruise non poteva essere al suo fianco come partner.

I due si sarebbero incontrati ai Pinewood Studious di Londra nel 1995, sul set di Mission: Impossible, e una volta tornata a Kensington Palace lei avrebbe rivelato a McGrady. “È un altro da cancellare dalla lista. È troppo basso!“. Pur ritenendolo particolarmente affascinante, Lady D avrebbe rinunciato all’idea…