La vera ragione per cui Kylie Jenner si è lasciata con Travis Scott

La storia d’amore tra l’imprenditrice Kylie Jenner e il rapper Travis Scott è finita, almeno per il momento. Proprio così, al momento, in attesa di nuovi sviluppi, come è già capitato in precedenza. Si aggiunge, quindi, un altro capitolo alla complicata relazione. Le colpe della separazione, raccontano alcune fonti, andrebbero attribuite al differente stile di vita dei due e alla scarsa fiducia reciproca.

Tuttavia, né Jenner e nemmeno Scott hanno commentato le notizie uscite negli ultimi giorni, dando vita ad una serie di ipotesi e illazioni.

Ecco cosa è successo tra Kylie e Travis

Ecco perchè è finita tra Kylie Jenner e Travis Scott – Foto Twitter @Trylie

A questo proposito, una fonte anonima ha raccontato la sua versione dei fatti ad un portale statunitense. “Kylie è molto concentrata sui suoi figli e sui suoi affari. Non è una grande festaiola. Travis è l’opposto. Gli piace fare festa. Hanno sicuramente obiettivi diversi. Lo hanno sempre fatto”. E ancora: “Non è mai stata una relazione facile. C’è una ragione per cui non si sono mai sposati. È sempre stato un su e giù di umori. E non hanno mai nemmeno vissuto insieme. Hanno sempre avuto case separate”.

Detto ciò, la stessa fonte è sicura che probabilmente alla fine si riconcilieranno, nonostante questi problemi esistenti. “Si sono separati diverse volte in passato e questa probabilmente non è la fine della loro relazione”.

La relazione tra Kylie Jenner e Travis Scott ha portato due figli, uno di quattro anni e l’altro di quasi un anno. Tutto iniziò circa sei anni fa. I due iniziarono a frequentarsi nella primavera del 2017, dando alla luce la primogenita nel febbraio 2018.

Si lasciarono pubblicamente per la prima volta nel 2019, restando in buoni rapporti, anche per dare stabilità alla loro figura di genitori. Il rapporto, che quindi non si era mai interrotto del tutto, riportò i due a ricucire e a mettersi insieme per la seconda volta, nel maggio 2021. La svolta portò quindi il secondo figlio, nel 2022. Un mese dopo la nascita del secondo figlio, annunciano di avergli cambiato il nome. Il resto è storia recente. Il nuovo addio. O, magari, un nuovo arrivederci?