Milano Fashion Week 2023: Krizia, un percorso tra contrasti

Impossibile rimanere indifferenti davanti alla nuova collezione donna Autunno-Inverno 2023/24 di Krizia presentata durante la Milano Fashion Week.

All’interno della splendida cornice di Piazza Sempione, veniamo circondati da un’atmosfera fatta di contrasti, essenziale ma allo stesso tempo estremamente sostanziale, fatta di giochi di materiali, di piacevoli accompagnamenti tra caldi e freddi, lucidi e opachi, che si incontrano creando abiti di alta moda eleganti e mai banali.

Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta: pronte a stupirvi?

Krizia propone un viaggio di contrasti e sensazioni tattili differenti

Per Antonio d’Anna, Head Designer di Krizia, lo studio approfondito dei materiali e dei contrasti è fondamentale per l’espressione artistica della nuova collezione.

Si è partiti infatti dal metallo, argomento molto caro a Krizia, che viene reinterpretato in un filato 100% acciaio, tessuto nelle storiche tessiture Seriche Bernasconi, nei pressi di Como.

Foto di Hanna Baranava @milanofashionphotographer

É molto particolare un abito creato utilizzando solo il metallo, ma l’effetto finale è traslucido, all’occhio appare morbido, sembra quasi, al contrario, un tessuto leggero e satinato. Ed è proprio questa l’dea che si ha quando si percorre l’intera collezione, mai fermarsi alle apparenze!

Non solo. A creare contrasto tra materiali e temperatura, troviamo in abbinamento pellicce sintetiche dal carattere rustico, realizzate col filato giapponese e lavorate a mano.

La nuova collezione di Krizia parte quindi da un discorso materico, un contrasto tra maschile e femminile della materia, dove il metallo (freddo) si combina perfettamente con materiali caldi e confortevoli.

Gli abiti e i capispalla dell’intera collezione seguono la medesima linea contigua, con trasparenze e cappotti fatti di pelle intagliata.

Anche gli accessori, perfettamente abbinati, svolgono un ruolo essenziale nel completare i look, come pendenti fucsia e orecchini a cerchio in metallo.