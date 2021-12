Kate Middleton e famiglia regalano ai sudditi la loro cartolina di Natale da un luogo tanto caro alla duchessa di Cambridge, ed è subito corsa indietro nel tempo a ripercorrere la sua infanzia. Insieme al principe William e ai loro tre figli, hanno scelto di non mandare i consueti auguri dal Regno Unito e…

La foto che compone la cartolina di Natale dei duchi di Cambridge non è stata scattata nel Regno Unito, ma in un luogo particolarmente caro alla duchessa di Cambridge: la Giordania.

Arriva infatti dal viaggio di famiglia nel Paese in cui Kate Middleton ha trascorso due anni della sua infanzia, e mostra il principe William, in bermuda seduto accanto alla moglie con addosso un abito estivo verde. Con loro i tre principini Charlotte, George e Louis.

“Felici di condividere una nuova immagine della famiglia, che compare sulla cartolina di Natale di quest’anno“, si legge nel biglietto che accompagna lo scatto social dei Royal, un chiaro omaggio al passato dei Middleton.

Proprio William, nel 2018, si era fatto immortalare in quei luoghi durante una visita in Medio Oriente scegliendo come location la stessa di una foto che ritrae Kate, sua sorella Pippa e il loro papà Michael tanti anni fa…

The Duke of Cambridge visits Jerash, the same site that The Duchess of Cambridge visited, aged 4, with her sister and father when the family lived in Jordan. pic.twitter.com/PMoFrr4Snt