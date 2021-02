Tutti amano i look di Kate Middleton, per due motivi: le stanno d’incanto e, soprattutto, sono spesso abbordabili. Abbiamo imparato ad apprezzare l’approccio più “popolano” alla moda della moglie di William, soprattutto rispetto alla suocera, Lady D, che al contrario non badava a spese.

Lo shopping abbordabile di Kate Middleton

Spesso infatti Kate ha sfoggiato capi provenienti non dalle collezioni di alta moda ma dai negozi più commerciali, dove tutte possono permettersi di comprare un abito. Settimana scorsa, durante una video chiamata su Zoom con studenti e insegnanti in occasione della Children’s Mental Health Week (la settimana dedicata alla salute mentale dei bambini), la Duchessa di Cambridge ha riproposto un look che è già diventato un suo simbolo. Un completo in tweed blu con gonna di Rebecca Taylor.

Look che funziona, perché sprecarlo?

Kate infatti non spreca gli abiti: se un look funziona, lei lo ripropone (giustamente). La stessa giacca (circa 500€), infatti, l’aveva già indossata nel 2017, in occasione di un evento all’Evelina London Children’s Hospital.

La giacca ispirata a Chanel

È un dato di fatto che Kate Middleton adori i completi di tweed della stilista neo zelandese Rebecca Taylor e che li indossi spesso. In passato, la stessa giacca sfoggiata su Zoom era stata vista indosso alla Duchessa di Cambridge in versione senza colletto e in altre occasioni lo stesso stile si era riproposto in diversi toni.

L’ispirazione, di certo, è Chanel. Il look in tweed, infatti, è la firma del marchio di moda francese, che dei suoi completini fa il fulcro delle sfilate ogni stagione.

Come indossare la giacca di Kate?

Ad ogni modo, se siete grandi appassionate di Royals e vorreste copiare il look di Kate, ma non avete occasioni così formali per farlo, c’è un altro modo di sfruttare la giacca in tweed blu della Duchessa.

Foto Getty Images | Julien M. Hekimian

La modella Lily-Rose Depp, per esempio, è stata avvistata con indosso capi simili, abbinata a jeans vintage e scarpe da tennis.