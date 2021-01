Il principe William ha parlato ai figli dei sacrifici dei medici

Anche se sei ancora solo un bambino, soprattutto quando fai parte della Famiglia Reale, non puoi non sapere cosa accade nel mondo. Per questo motivo, riferisce la BBC, il Principe William avrebbe spiegato ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, cos’è Covid-19 e perché devono essere grati ai medici per i loro sacrifici.

«Ai nostri figli raccontiamo ogni giorno i sacrifici che fate per combattere il Covid»

William, che è secondo il linea di successione al trono dopo il padre Carlo, parla “ogni giorno” a George, Charlotte e Louis di Covid-19 e del lavoro immenso che il personale medico del NHS (il servizio sanitario britannico) sta portando avanti.

Proprio in questi giorni, infatti, la Gran Bretagna sta attraversando una seconda ondata di Coronavirus, i contagi aumentano di giorno in giorno e un nuovo lockdown ha bloccato i cittadini nelle proprie case.

William in videoconferenza con il personale dell’ospedale

A raccontare di questa nuova “tradizione” è stato lo stesso Principe William, che in videoconferenza con il personale dell’Hometron University Hospital, ha ringraziato medici e infermieri che si stanno impegnando quotidianamente nella lotta contro Sars-Cov-2. «Kate, io e tutti i bambini parliamo di tutti voi ragazzi ogni giorno, quindi ci assicuriamo che i bambini capiscano tutti i sacrifici che tutti voi state facendo», ha detto il futuro re.

Quando William e Kate hanno affrontato Covid-19

Il messaggio del Principe William è importante non solo per i suoi tre figli, ma per tutta la nazione. Specie perché in aprile anche lo stesso Principe e la moglie Kate contrassero Covid-19.

Nello stesso periodo anche il Principe Carlo, primo in lizza per il trono, venne contagiato, ma al contrario di figlio e nuora lo rese pubblico fin da subito. I duchi di Cambridge mantennero il riserbo per mesi per volere dello stesso William, che non voleva “allarmare la nazione”.