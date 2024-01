I 7 passaggi di bellezza di Kate Middleton: la Principessa del Galles non li ha mai cambiati

Kate Middleton ci svela i suoi 7 segreti di bellezza. Piccoli dettagli che ti faranno sentire reale

Kate Middleton anno dopo anno detta il suo stile che ha affinato da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale. Qualcosa è cambiato, ma 7 punti sono rimasti sempre invariati.

Si tratta di scelte di bellezza affinate con il tempo, ripetute per anni, senza mai dimenticarsi del suo passato. Scopriamo insieme qualsi sono i 7 segreti di bellezza a cui Kate Middleton non riesce a rinunciare

Pelle e stile Reale in soli 7 passaggi di bellezza: ce li svela Kate Middleton

Rossetti e unghie nude, toni delicati, trucchi leggeri e scelte specifiche: così si potrebbe riassumere la beauty routine della Principessa del Galles.

Dopo aver scoperto come Kate riesca sempre ad essere fotogenica, capiamo insieme quali sono i 7 passaggi di bellezza irrinunciabili della famosa principessa

1) Manicure nude

È quasi impossibile vedere la principessa portare delle unghie dai colori accesi e vivaci.

Solitamente Kate opta per uno smalto nude, color latte, rosa o addirittura trasparente.

L’obbiettivo è quello di non eccedere mai e poi è una manicure molto più abbinabile!

2) Rossetto soft

Anche nel caso del rossetto, la principessa del Galles preferisce una tonalità nude.

Kate indossa spesso una passata di rossetto sui colori del rosa e poi applica del gloss trasparente per illuminare il suo sorriso.

Sicuramente lo fa per apparire più ordinata, ma è anche un’ottima strategia per non ritrovarsi macchie di rossetto sui denti o sugli abiti degli altri invitati.

3) Make up “Less is more“

Meno è di più: questo è il modo di pensare di Kate per quello che riguarda il suo make up usuale. Matita nera sotto l’occhio leggermente sfumata sugli angoli esterni, labbra soft, blush e fondotinta leggeri ed una passata di mascara.

Mai vista una Middleton con un trucco carico ed eccessivo. Solo in alcuni piccoli casi, quelli più mondani, ha osato con uno finish smokey sugli occhi e dell’illuminante sulle guance.

4) Capelli in ordine

Kate è sempre perfetta, soprattutto per quello che riguarda i suoi capelli. Onde scolpite nel marmo, sinuose, ordinate.

Anche nei raccolti, la principessa è impeccabile con mezze code, chignon e molte poche code. Sempre composta e altezzosa.

5) Mantiene il suo colore naturale di capelli

La Middleton non ha mai cambiato colore dei suoi capelli. Conosciuta castana ed è ancora così.

Nell’ultimo periodo ha leggermente acceso la sua chioma con qualche riflesso sul miele e caramello.

6) Non si ritocca mai make up o i capelli in pubblico

Kate non si mostra mai fuori posto e non ritocca mai il suo look. La principessa deve avere un make up artist d’oro.

Un buon fissante aiuta la Middleton a non apparire mai disordinata o sciatta, anche quando il caldo potrebbe avere la meglio.

7) La cura della pelle è la sua priorità

La pelle di Kate è sempre radiosa e rosea, è evidente che la principessa tenga molto alla sua beauty routine. Sempre giovane, la Middleton appare splendente ad ogni evento