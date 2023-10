Essere fotogeniche come Kate Middleton: svelato il suo segreto per venire bene nelle foto

Kate Middleton è sempre perfetta, per venire benissimo come la futura Regina in foto bisogna utilizzare un piccolo trucco.

La bellezza di Kate Middleton è spontanea, mai forzata, sembra la ragazza della porta accanto con la grazia di un personaggio dei cartoni animati. La sua immagine è sempre radiante, armoniosa e delicata, trasformando ogni foto in cui appare in un’espressione di perfezione.

“Come fa Kate Middleton a rimanere sempre impeccabile?” Questa è una delle domande più frequenti su Google, e con buona ragione. Kate possiede un segreto, una tecnica frutto di anni di allenamento, che si rivela estremamente utile in una società in cui l’immagine regna sovrana.

La chiave per brillare in una foto di Kate Middleton

L’esperta di moda reale, Miranda Holder, che collabora con Daily Mail, ha studiato attentamente il comportamento di Kate e ha condiviso con noi preziosi suggerimenti tramite i suoi canali social. Un dettaglio fondamentale emerge dalle sue osservazioni: la principessa di Galles tiene costantemente il mento parallelo al suolo, non solo quando posa per le foto ufficiali, ma in ogni momento.

Miranda Holder suggerisce che Kate Middleton si sia allenata per anni a mantenere questa posizione, evitando movimenti inutili come l’abbassare o alzare la testa. Questi movimenti, infatti, tendono a mettere in evidenza le imperfezioni, soprattutto quando non si è in posa, e possono essere amplificati dalla luce utilizzata nella fotografia.

Ma la postura della testa è solo uno dei segreti di Kate. Holder ha notato che anche la schiena di Kate è sempre dritta in ogni foto e che le spalle sono abbassate, evitando posizioni scomode e disarmoniche. Dopo anni di allenamento, forse persino sotto la guida di esperti di etichetta reale per affrontare il costante assedio di scatti indesiderati, questa posizione è ormai diventata naturale per la principessa.

Il trucco di Kate apre nuove possibilità per chi non è stato dotato di un aspetto perfetto o di un corpo da copertina. Nei ritratti fotografici e nella vita quotidiana, il portamento e la posizione della testa possono fare la differenza.

Come afferma Holder stessa: “Anche la persona più bella del mondo può apparire terribile in una foto, tutto dipende dal tuo rapporto con la macchina fotografica e da come posizioni la mascella. Troppo bassa o troppo alta è fuori discussione: non vogliamo vedere le narici!”

La classe è un obiettivo alla portata di tutti, richiede impegno, studio, allenamento. La bellezza di un gesto è spesso più significativa della bellezza fisica. Una cosa è certa: il “metodo Kate,” a giudicare dai risultati, merita sicuramente di essere sperimentato.