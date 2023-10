Svelato il segreto di Kate Middleton, ecco come avere capelli sempre impeccabili come i suoi

Ecco il segreto della principessa Kate Middleton per avere dei capelli sempre impeccabili con un prodotto low cost.

Kate Middleton si presenta agli eventi sempre in maniera impeccabile. A parte il suo charm e la sua bellezza, ciò che risalta sempre all’occhio è la sua chioma folta, voluminosa e costantemente perfetta. Ha sempre portato i capelli lunghi, tranne durante le tre gravidanze in cui ha tagliato i suoi capelli alla lunghezza delle spalle.

Uno dei look più belli che ha sfoggiato la principessa Kate è stato quello della prima di “no time to die”. In quella occasione ha esibito un outfit a dir poco meraviglioso caratterizzato da un vestito dorato. Per quanto riguarda la chioma si è presentata con una pettinatura molto particolare: un raccolto cotonato in cui le ciocche erano avvolte in piccole rose.

Ma chi è l’hair stylist personale della principessa Kate? il suo nome è Richard Ward, colui che ha inventato anche l’oggetto per avere dei capelli sempre impeccabili.

Capelli impeccabili come Kate Middleton con un oggetto low cost

Richard Ward è l’hair stylist personale di Kate Middleton da quando la principessa ha sposato il principe William nel 2011. Richard si è trasferito a Londra quando aveva solo 17 anni per lavorare come apprendista parrucchiere. Oggi possiede un salone con 900 dipendenti e 1000 clienti alla settimana. E’ proprio lui l’inventore della famosa spazzola low cost che utilizza Kate Middleton per avere dei capelli sempre al top. Ma come si chiama l’oggetto di cui stiamo parlando?

Tangle Angel è il nome della spazzola miracolosa che districa, toglie il crespo e dona volume alla chioma, è stata creata da Ward precisamente nell’anno 2016. Costa solo poche sterline ed è quindi accessibile a tutti. La spazzola si presenta a forma di due ali d’angelo ed è il segreto per avere capelli sempre perfetti come la principessa.

Kate prima di sposarsi curava da sola la propria immagine, persino il trucco del suo matrimonio è stato realizzato da lei . Le acconciature che presenta ad ogni ricorrenza sono di fondamentale importanza al fine di non apparire spettinata in pubblico. Le mani d’oro di Richard Ward la fanno comparire sempre perfetta così da non mettere a disagio la famiglia reale. La moglie del principe William è diventata una vera e propria esperta di trucchi di bellezza. Ovvio il suo hair stylist fa il resto perché un’acconciatura descrive sempre lo stile e la personalità di chi la porta.