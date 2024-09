K-beauty, il segreto coreano della pelle di porcellana: 2 ingredienti naturali

La K-beauty, acronimo di Korean Beauty, è un fenomeno diventato globale negli ultimi anni, in grado di rivoluzionare il concetto di skincare e di cura della propria bellezza. Nata in Corea del Sud, la k-beauty si basa sull’utilizzo di prodotti innovati per la pelle e della ripetizione di riturali quotidiani meticolosi.

L’idratazione rappresenta il concetto base dei prodotti k-beauty, i quali promettono una cura profonda della pelle a partire dalle sue esigenze più indispensabili. Grazie a questo approccio olistico, i prodotti di bellezza coreani sono spopolati in tutto il mondo, generando una vera e propria era in cui la cura della propria pelle è fondamentale.

A differenza della skincare occidentale, i prodotti k-beauty si basano sull’idea di prevenzione di eventuali problemi di invecchiamento o di imperfezioni della pelle. Proprio per questo motivo, il loro successo ha attirato l’attenzione di star del mondo dello spettacolo come Jennifer Lopez, la quale non rinuncia ai suoi 10 step di skincare.

K-beauty: i due ingredienti naturali alla base dei prodotti

Glass skin, luminosa e compatta, è questa la fotografia della tanto ricercata pelle dei coreani, noti in tutto il mondo per un viso privo di imperfezioni e sempre idratato. Alla base di molti prodotti k-beauty, però, si nascondono degli ingredienti totalmente naturali, conosciuti per le loro proprietà analgesiche e antinfiammatorie. È il caso del latte e del miele, due prodotti presenti in tutte le case e consumati con frequenza.

Il latte è un ingrediente ricco di vitamine, sali minerali e altre importanti sostanze antiossidanti. Se unito al miele, idratante e seboregolatore per natura, la miscela ottenuta sarà in grado di idratante in profondità la pelle, regalando una quantità ottimale di nutrienti essenziali. La cosmetica coreana, consiglia di mescolare in una tazza di latte un cucchiaio abbondante di miele e versare il composto in uno stampo per il ghiaccio.

Una volta solidificatosi, i cubetti potranno essere applicati sul viso, fino al loro completo assorbimento. Questo rituale regalerà una serie di benefici alla pelle, tra cui l’attività cellulare rinnovata e la stimolazione del microcircolo. Prima di risciacquare il viso, gli esperti della k-beauty consigliano di attendere circa mezz’ora, affinché tutti gli attivi contenuti nei due ingredienti, possano penetrare a fondo nella pelle. Si consiglia di effettuare questo rituale almeno una volta a settimana, in modo tale da garantire un’ottima idratazione costante della pelle del viso.