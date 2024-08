La skincare coreana fa male alla pelle? Questo e tutto ciò che non sai sul trend del momento per la beauty routine

Molti lo sapranno, altri forse no, ma la pelle è l’organo più grande e ampio di tutto il nostro corpo. Il più esterno ovviamente, in perenne contatto con agenti aerei, inquinamento, smog e molto altro, pertanto prendercene cura non può risultare una scelta, quanto piuttosto quasi un obbligo. Come ogni organo interno, anche il derma cambia negli anni, subisce l’invecchiamento e il suo funzionamento stesso può essere compromesso.

Da anni e anni ormai, il mondo della cosmetica ha subìto notevoli cambiamenti, immettendo all’interno del mercato d’appartenenza tutta una serie di prodotti volta alla pulizia, alla detersione e all’igiene della pelle stessa. Non solo quindi prettamente per la cura, ma anche per la bellezza, basta pensare ai tanti fondotinta dedicati alle pelli sensibili, secche o al contrario molto grasse.

Eppure, negli ultimi anni in tutto l’Occidente, compresa quindi anche l’Italia, è scoppiato letteralmente in un boom mediatico e non solo, l’uso della skincare coreana, una pratica di routine che sin dai suoi esordi ha conquistato milioni di donne. C’è chi ha iniziato a seguire alla lettera il metodo con entusiasmo, chi al contrario ha storto un po’ il naso poiché non del tutto convinto. Ma fa bene o male alla pelle? Ecco quanto sappiamo.

Skincare coreana, fa male alla pelle sì o no? La risposta definitiva e che non ti aspetti

Come accennato, se qualcuno accettò di buon grado la strada della skincare coreana, qualcuno invece ha ben pensato di informarsi, fare ricerca sui possibili effetti sulla salute della pelle. Oggi noi di pourfemme proveremo a sfatare alcuni miti, chiarendo tra l’altro il perché della meticolosità del metodo coreano sulla cura del derma. Innanzitutto, di cosa parliamo quando sentiamo dire skincare coreana?

Nasce ovviamente in Corea e il suo scopo non è quello di riparare ciò che sia stato danneggiato, piuttosto prevenire ciò che potrebbe diventarlo. Non è quindi un percorso che va fatto al breve, ma al lungo termine. Canone basico della skincare coreana è l’altissima idratazione, ovvero restituire liquidi al derma, ma non solo, anche sostanza, composti nutritivi per un effetto molto più pieno, rimpolpato e visibilmente in salute. Questo è il principio cardine della beauty routine.

Le sue radici sono molto antiche, deriva dalle pratiche olistiche coreane e ovviamente abbiamo tutta una serie di prodotti volti all’efficacia del metodo. Possiamo distinguere i processi in tre fondamentali ovvero detersione, idratazione e protezione. Come accennato, quindi, non andiamo a riparare quanto già ci sia di rotto con prodotti aggressivi, piuttosto coccoliamo la pelle prevenendo tramite l’uso specifico di creme e sieri eventuali danni. Alla base della K-beauty non c’è solo la tradizione, ma anche l’innovazione: i prodotti realizzati uniscono antiche pratiche ad avanguardia tecnologica più pura sia nel campo della ricerca, sia nella produzione stessa e degli ingredienti usati.

Se praticata con costanza, ma soprattutto nel giusto tempo, la K-care farà apparire il volto più luminoso, le rughe risulteranno molto più appianate, persino quelle d’espressione tenderanno ad essere levigate, i pori verranno depurati e avranno garanzia di respiro h24 e i benefici saranno decisamente evidenti. Quindi non solo non risulta pericolosa per la salute, ma rappresenta il giusto approccio filo-pratico che ormai’ l’occidentalismo‘ vuole strapparci: sempre e comunque prevenire è meglio che curare.