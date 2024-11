John Krasinski incoronato uomo più sexy del mondo da People

L’attore e regista John Krasinski, 45 anni, è stato eletto l’uomo più sexy del mondo 2024 dalla rivista People. L’annuncio è arrivato durante il The Late Show With Stephen Colbert, dove Krasinski ha fatto un’apparizione speciale che ha conquistato il pubblico.

«Quando l’ho saputo, ho avuto un blackout immediato» ha raccontato l’attore, visibilmente incredulo. «Pensavo fosse uno scherzo! Non mi sveglio certo ogni mattina pensando che questo sarà il giorno in cui mi diranno che sono l’uomo più sexy del mondo. E invece, eccoci qui!»

È John Krasinski l’uomo più sexy del mondo 2024

Ma chi è l’attore che conquistando il titolo di People ora è nella classifica degli uomini più belli al mondo? Nato il 20 ottobre 1979 a Newton, Massachusetts John Krasinski è cresciuto in una famiglia cattolica di origini polacche e irlandesi. La sua passione per il teatro è emersa sin da piccolo e, dopo la laurea in drammaturgia alla Brown University, ha mosso i primi passi come sceneggiatore per il Late Night with Conan O’Brien. Ma il suo vero trampolino di lancio è stato il ruolo di Jim Halpert in The Office. Con il suo sorriso disarmante e il talento per la comicità sottile Jim è diventato il personaggio amato da milioni di fan ed ha trasformato Krasinski in una star internazionale.

Non si è però limitato alla comicità: ha dimostrato di essere un artista versatile, spaziando nel genere action con la serie Jack Ryan, dove ha vestito i panni dell’iconico agente della CIA, interpretato in passato da star come Harrison Ford e Ben Affleck. E poi c’è stato A Quiet Place, il film horror che lo ha consacrato come regista di talento. Co-sceneggiato, diretto e interpretato da Krasinski, il film ha riscosso un enorme successo, portando anche a un sequel. «Quando ho proposto A Quiet Place, ero certo che pensassero: “Sul serio? Jim di The Office vuole dirigere un horror?”. Beh, direi che è andata bene», ha scherzato.

Il matrimonio con Emily Blunt e le figlie

John Krasinski vive a Brooklyn con la moglie Emily Blunt, 41 anni, e le loro due figlie, Hazel (10 anni) e Violet (8 anni). I due, sposati da 14 anni, sono una delle coppie più ammirate di Hollywood. Si sono detti “sì” in Italia, a Cernobbio, sul lago di Como, e da allora hanno costruito una vita familiare solida e lontana dai riflettori.

Krasinski ha raccontato che quando ha condiviso la notizia con la sua famiglia Emily si è detta «molto entusiasta», L’attrice, celebre per ruoli in film come Il diavolo veste Prada e Mary Poppins Returns, in passato aveva scherzato dicendo che avrebbe tappezzato la casa con la copertina di People se suo marito fosse stato eletto Uomo più Sexy.

«Abbiamo un video di questa dichiarazione? Perché mi sembra un contratto vincolante», ha detto John Krasinski ridendo. «Le mie figlie adoreranno avere la faccia di papà sui muri, non sarà per nulla imbarazzante. No, assolutamente». L’attore ha poi aggiunto che il riconoscimento non cambierà molto nella sua vita quotidiana. «Penso che ora dovrò fare più faccende domestiche. Emily mi dirà: “Bene, ora guadagnati questo titolo anche a casa”.»

Parlando del suo matrimonio, Krasinski ha sottolineato quanto sia grato di avere Emily al suo fianco. «Essere sposato con lei è una delle cose più belle della mia vita. Impari, cambi e cresci continuamente. Sono davvero fortunato a vivere tutto questo con lei.» Nonostante i successi professionali, Krasinski tiene molto alla normalità della vita familiare. Ama rilassarsi guardando documentari su Netflix e leggere favole alle sue bambine prima di andare a dormire.

Un riconoscimento con una lunga storia

Il titolo di Sextiest Man Alive assegnato da People è ormai un’istituzione che dura da 40 anni. Il primo vincitore fu Mel Gibson nel 1985 e da allora molte celebrità si sono succedute, tra cui Brad Pitt, George Clooney, Michael B. Jordan, Dwayne Johnson e Patrick Dempsey, che ha vinto lo scorso anno.

Essere inserito in una lista così prestigiosa non è qualcosa che Krasinski prende alla leggera, ma il suo approccio rimane ironico e umile. «Avete davvero alzato l’asticella», ha detto. «Ora sento molta pressione per mantenere il titolo!»

John Krasinski, i progetti dell’attore

Oltre al successo come attore e regista John Krasinski è noto per il suo spirito imprenditoriale. Durante la pandemia, ha creato Some Good News, una webserie dedicata alle buone notizie, che ha conquistato il cuore del pubblico. Quest’anno ha anche presentato il suo sesto film da regista, IF, una storia sugli amici immaginari che vede coinvolta anche Emily Blunt. È un ulteriore esempio di come Krasinski sappia reinventarsi continuamente, affrontando ogni sfida con passione e creatività.

John Krasinski è stato incoronato l’uomo più sexy del mondo, ma il vero successo per lui sta nella famiglia e nella possibilità di fare ciò che ama. Con il suo talento, il suo humor e la sua umiltà, è facile capire perché abbia conquistato non solo la copertina di People, ma anche il cuore di milioni di fan. E mentre scherza sul fatto che il titolo lo costringerà a fare più lavatrici e a pulire casa, siamo certi che continuerà a brillare, sia sul grande schermo che nella sua vita quotidiana. Un esempio perfetto di come la vera bellezza risieda nell’equilibrio tra talento, dedizione e, perché no, una buona dose di autoironia.