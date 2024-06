La classifica degli uomini più belli al mondo secondo Chat GPT, l’elenco completo

L’universo è colmo di uomini belli, dal fascino sensazionale, ce ne sono tantissimi, l’intelligenza artificiale non sbaglia: la classifica.

Quanti uomini bellissimi ci sono sul nostro pianeta? Sicuramente tantissimi, tra quelli famosi c’è solo l’imbarazzo della scelta, per Chat GPT sarebbero 50 i personaggi vip che meritano di far parte di questa ambita classifica. L’elenco è ricco di nomi molto noti e altri meno famosi, volti che nessuno si sarebbe immaginato eppure sono in questo elenco.

Classifiche del genere chiaramente comprendono solo personaggi che godono di una certa visibilità, sarebbe impossibile conoscere tutti gli uomini più belli del pianeta. Per fortuna, però, l’universo dei vip è colmo di “gran ficoni” e secondo Chat GPT in cinquanta meritano di comparire in questa classifica.

L’elenco dei 50 uomini più belli al mondo per Chat GPT, tantissimi volti amati

Difficile pensare che l’intelligenza artificiale possa commettere errori, per questo la classifica stillata dei cinquanta uomini più belli al mondo dovrebbe essere “inoppugnabile”. L’elenco è ricco di nomi, è talmente lungo che sicuramente figurerà qualcuno che in tanti avevano immaginato potesse godere di questo titolo.

Esistono classifiche di ogni genere, come quelle delle persone più ricche o altri elenco interessanti, quella dei cinquanta uomini più belli del mondo secondo Chat GPT è così composta:

Henry Cavill, Chris Hemsworth, David Beckham, Tom Cruise, Robert Pattinson, Brad Pitt, Tom Hardy, Chris Evans, Jason Momoa,

Zayn Malik, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Idris Elba, Shawn Mendes, Justin Bieber, Ryan Gosling, Zac Efron, Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal, Jamie Dornan, Harry Styles, Keanu Reeves, Kit Harington, Daniel Craig, Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Chris Pratt, Jared Leto, Matt Bomer, Benedict Cumberbatch,

Patrick Dempsey, James Franco, Paul Rudd, Justin Timberlake, Nick Jonas, John Boyega, Tom Hiddleston, Channing Tatum, Orlando Bloom, George Clooney, Theo James, Ansel Elgort, Joe Manganiello, Richard Madden, Oscar Isaac, Ji Chang-wook, Kadir Doğulu, Ekin Koç, Kim Taehyung, Regé-Jean Page.

Attori, modelli, ex calciatori, pop star, ci sono davvero tutti. Da David Beckham che ancora oggi è un sex symbol per eccellenza, conosciuto anche per i suoi tatuaggi dedicati ai figli, a Robert Pattinson, star della saga Twilight.

Ma ci sono star della musica come Justin Timberlake e Justin Bieber, così come l’affascinante attore dal fascino intramontabile Orlando Bloom e chi ne ha più ne metta. Non manca davvero nessuno, praticamente sono stati accontentati i gusti di tutti e per scegliere il migliore in questo fitto elenco c’è solo l’imbarazzo della scelta.