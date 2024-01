Persone più ricche del 2023, ecco chi sono i miliardari nel mondo

Chi sono i miliardari in tutto il mondo che possono vantarsi di essere tra le persone più ricche del 2023? Lo scopriamo insieme!

Un altro anno è passato e a noi non resta che fare un bilancio di ciò che resta e di ciò di cui è bene fare a meno per l’anno nuovo. Ma se volete sapere chi sono le persone più ricche del 2023, vi accontentiamo subito!

Infatti di seguito andiamo a scoprire tutti i personaggi legati al mondo dell’imprenditoria e della finanza che possono vantare dei patrimoni di tutto rispetto. Queste persone sono dei veri propri miliardari, e sapete c’è anche una donna, pur se non rientra nella top ten per poco.

Chi sono le persone più ricche al mondo del 2023

Non meraviglia sapere che tra le persone più ricche al mondo del 2023 ci sono personaggi che hanno a che fare con le nuove tecnologie e che durante l’anno appena trascorso hanno visto i loro redditi lievitare con maggiorazioni fino al 48%. Per la serie, piove sul bagnato, i più ricchi sono diventati ancora più ricchi.

Secondo l’agenzia americana Bloomberg le 500 persone presenti nella lista dei più ricchi al mondo hanno incrementare i loro gruzzoli per un totale di 1.500 miliardi di dollari. Ma chi sono i primi in classifica?

Partiamo con la più donna più ricca, non è tra le miliardarie italiane ma è una francese, ed è l’ereditiera dell’impero L’Oreal. Françoise Bettencourt Meyers di conferma per il terzo anno consecutivo come la donna più ricca al mondo dispone grazie a un patrimonio pari a 90,1 miliardi di euro.

Non sarà tra le donne più potenti della storia ma di sicuro Françoise Bettencourt Meyers è tra le più potenti donne d’affari dei nostri anni. Passando alla top ten dei miliardari mondiali troviamo Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI che ha fatturato solo nel 2023 1,6 miliardi di dollari.

L’ex presidente Usa Donald Trump vanta un patrimonio pari a 3,1 miliardi di dollari ma i veri ricconi, secondo le stime di Bloomberg sono altri. Come Mark Zuckerberg, l’inventore di Facebook, oggi Meta, che ha un patrimonio di in 130 miliardi di dollari.

Con un miliardo in più Steve Ballmer, ex amministratore delegato di Microsoft e proprietario dei Los Angeles Clippers, squadra della NBA si piazza al quinto posto.

Il fondatore di di Microsoft Bill Gates ha un patrimonio di 141 miliardi di dollari e si piazza al quarto posto delle persone più ricche del 2023 mentre al terzo posto c’è il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, con un patrimonio netto di 178 miliardi di dollari.

In seconda posizione troviamo Bernard Arnault, patron di LVMH con una ricchezza pari a 179 miliardi di dollari, e chiude la classifica al primo posto il controverso fondatore di Tesla e Space X, Elon Musk con 232 miliardi di dollari di patrimonio.