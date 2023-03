Chi sono le miliardarie italiane: la classifica delle donne più ricche

Sono 16 imprenditrici il cui patrimonio supera il miliardo di dollari (altro che Kim Kardashian e il suo impero!), e con il loro “tesoretto” portano l’Italia al quarto posto nella classifica globale basata sui dati elaborati e aggiornati a fine febbraio da City Index nell’International Women’s Day Study.

Scopriamo subito chi sono le miliardarie italiane nell’elenco dorato stilato anche con i dati 2022 di Forbes, le donne più ricche che regalano al nostro Paese un’ottima posizione appena dopo Stati Uniti, Cina e Germania. La Francia è all’11° posto, ma vanta la più ricca del pianeta: Françoise Bettencourt Meyers, ereditiera del gruppo L’Oreal con un patrimonio stimato di 81,4 miliardi di dollari.

Chi sono le miliardarie italiane secondo la classifica aggiornata

Foto Shutterstock | Pixel-Shot

Sono 16 le donne italiane nella classifica globale delle miliardarie, e ora andiamo a vedere di chi si tratta!

La prima delle miliardarie italiane in classifica è Massimiliana Landini Aleotti , dell’azienda farmaceutica Menarini. Si trova alla 56esima posizione in quella globale con un patrimonio di 6,57 miliardi di dollari .

è , dell’azienda farmaceutica Menarini. Si trova alla 56esima posizione in quella globale con un patrimonio di . A seguire la stilista Miuccia Prada , 70° posto con un patrimonio di 5,24 miliardi di dollari .

, 70° posto con un patrimonio di . Poi Alessandra Garavoglia , consigliera di amministrazione del Gruppo Campari, con 3,44 miliardi di dollari (al 108° posto).

, consigliera di amministrazione del Gruppo Campari, con (al 108° posto). Segue una delle cofondatrici di Benetton Group, Giuliana Benetton , in 113esima posizione con un patrimonio di 3,19 miliardi di dollari .

, in 113esima posizione con un patrimonio di . Al numero 114 della classifica globale c’è Isabella Seràgnoli , con 3,18 miliardi , presidente e azionista unico di Coesia.

, con , presidente e azionista unico di Coesia. Segue Susan Carol Holland , azionista di controllo di Amplifon, che si trova alla posizione 131 con 2,81 miliardi di dollari .

, azionista di controllo di Amplifon, che si trova alla posizione 131 con . Poi c’è Marina Prada , della casa di moda omonima, con 2,25 miliardi di dollari .

, della casa di moda omonima, con . A seguire Maria Franca Fissolo , vedova di Michele Ferrero, con 1,97 miliardi .

, vedova di Michele Ferrero, . Poi Lina Tombolato , vedova del fondatore di Mediolanum Ennio Doris, con 1,71 miliardi .

, vedova del fondatore di Mediolanum Ennio Doris, con . Nella lista delle donne più ricche d’Italia c’è anche Sabrina Benetton , figlia di Gilberto Benetton, con 1,63 miliardi di dollari .

, figlia di Gilberto Benetton, con . In classifica, entrambe con 1,49 miliardi di dollari di patrimonio, anche Giuliana e Marina Caprotti , rispettivamente vedova e figlia di Bernardo Caprotti, patron di Esselunga.

di patrimonio, anche , rispettivamente vedova e figlia di Bernardo Caprotti, patron di Esselunga. A seguire Barbara Benetton , con 1,46 miliardi di dollari .

, con . Poi Simona Giorgetta , imprenditrice dell’azienda Mapei, con 1,27 miliardi di dollari .

, imprenditrice dell’azienda Mapei, . A seguire Veronica Squinzi , ad di Mapei, con 1,19 miliardi .

, ad di Mapei, con . Chiude la rosa delle miliardarie italiane Stefania Triva, amministratrice delegata di Copan, con 1,17 miliardi.

Per la prima volta, il nostro Paese è in quarta posizione, dietro solo a Stati Uniti (in testa con 92 donne miliardarie) Cina (46) e Germania (32).