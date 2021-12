Jada Pinkett Smith, l’attrice di Matrix Resurrections e moglie del celebre Will Smith, rompe gli indugi e mostra al mondo, senza filtri, l’esito dell’alopecia. Una patologia che porta alla perdita di capelli e di cui soffre da tempo, rivelata nel 2018 e oggi non più un problema nella sua vita, come ci dimostra il video postato su Instagram in cui si fa vedere, semplice e bellissima, con la testa completamente rasata.

Jada Pinkett Smith mostra la sua alopecia e lancia un messaggio

Jada Pinkett Smith ha deciso di lasciarsi alle spalle trucchi e turbante per nascondere l’alopecia e si mostra rasata su Instagram, parlando senza filtri della sua perdita dei capelli.

In un video di 40 secondi, postato sul suo account ufficiale, la star non cede ad alcun dubbio e afferma: “Diventeremo amiche“. Lo dice mostrando un segno della patologia sul suo cuoio capelluto, spiegando come tutto è iniziato anni fa…

“È comparsa così, per me ora è più più difficile nascondere, per questo ho deciso di condividere con voi così che non abbiate domande. Mi raso fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere. A questo punto posso solo riderne“. Un vero e proprio inno all’accettazione di sé, con tutti i pregi e i difetti, ma anche i problemi che ogni persona può avere nella sua esistenza. Jada Pinkett rivela di non avere. alternative e perciò ha scelto la trasparenza: convive con la sua condizione senza drammi e senza ombre. E non possiamo che amarla ancora di più!