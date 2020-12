Negli ultimi anni, sempre più spesso, si sente parlare di “morning routine”. Pare che ogni star di Hollywood o modella ne abbia una, ma come crearne una propria?

C’è chi ai primi raggi del sole (o anche prima) è attiva, pimpante e pronta a dare inizio alla propria giornata, altre posticipano la sveglia fino all’ultimo. Qualcuna si alza dal letto affamata e non vede l’ora di fare colazione, altre saltano il primo pasto della giornata e bevono solo un caffè.

C’è un modo per capire quale sia il miglior modo di iniziare bene la giornata per ognuna di noi, ed è quello di seguire i consigli dello zodiaco.

Ecco come partire col piede giusto ogni mattina secondo il tuo segno zodiacale.

Ariete: inizia con l’attività fisica

Per le nate tra il 21 marzo e il 19 aprile, c’è un solo modo per assicurarsi una buona giornata: l’attività fisica.

L’Ariete è particolarmente energica, quindi il miglior modo per mantenere alto lo spirito la mattina è quello di allenarsi, soprattutto se siete delle dormiglione: provate con una piccola sessione di cardio, e vedrete che differenza.

Toro: programma la giornata

Cara Toro, sei un segno di terra e non apprezzi la fretta e lo stress, per questo dovresti iniziare la giornata in modo calmo e organizzato. Come? Preparando tutto il necessario la sera prima, dalla colazione agli abiti, al tuo risveglio sarà già tutto sistemato e non ti resterà altro che goderti la tranquillità mattutina.

Gemelli: una sana chiacchierata

Per le nate sotto il segno dei Gemelli (21 maggio-21 giugno), la comunicazione è tutto. Siete di certo il segno più capace ad adattarvi alle situazioni, ma questo vi rende anche insofferenti alle routine troppo rigide. Per iniziare bene la giornata quindi dovreste condividere, magari chiacchierando con il partner davanti al caffè o andando a fare colazione al bar per conoscere ogni giorno una persona nuova.

Cancro: una bella doccia fresca

Se non sei segno d’acqua tu, cara Cancro, chi altri. Sei molto legata al tuo elemento zodiacale, quindi per iniziare alla grande dovresti anzitutto buttarti sotto la doccia. Un bagno caldo o una doccia fresca non solo ti permetteranno di rilassarti, ma anche di entrare in contatto con te stessa e concentrare la mente sullo scopo della tua giornata.

Leone: sii creativa

Solo perché è una routine, questo non significa che ci si debba annoiare. Tutt’altro. Le Leone, nate tra il 23 luglio e il 22 agosto, potrebbero già sapere di avere grandi capacità espressive: vi piace tirare fuori il vostro vero io. Per farlo, la mattina, cercate qualcosa di creativo da fare, che sia un balletto sotto la doccia o un make up stravagante.

Vergine: semplicità ed efficienza

Le nate sotto il segno della Vergine sono, secondo lo zodiaco, le più organizzati. In quanto persone già propense alla creazione di routine, probabilmente già possedete un rituale mattutino di tutto rispetto. Qualche volta però provate ad essere meno rigide con voi stessi e assicuratevi di dare priorità al vostro benessere, piuttosto che all’agenda.

Bilancia: soppesate le necessità

Può sembrare un giorno di parole, ma non lo è: la Bilancia dovrebbe fare attenzione a soppesare le proprie necessità, dando priorità al proprio benessere personale. L’equilibro è fondamentale per questo segno, quindi una buona giornata dovrebbe iniziare con un esercizio di meditazione, o una pratica rinvigorente (come lo yoga o il tai chi).

Scorpione: date alla giornata degli stimoli

Lo Scorpione è il segno degli opposti, per questo, mentre altri segni hanno bisogno di assicurarsi tranquillità e meditazione sin dalle prime luci del mattino, quello che serve a voi è una carica di energia. Iniziate la giornata portando a termine un’attività ultra stimolante: una corsa a passo sostenuto, una doccia gelata, o qualsiasi cosa vi faccia risorgere dalle lenzuola “col botto”.

Sagittario: lascia spazio alla spontaneità

Essere spontanei non è certo qualcosa che andrebbe programmato, ma per le Sagittario la mattina dovrebbe comprendere un pizzico di disinvoltura. Siete avventurose di natura e quindi probabilmente l’idea di una routine troppo rigida vi spaventa: portate a termine tutti i compiti del mattino già dalle prime ore, così potrete creare un momento libero per farvi sorprendere dalla vita.

Capricorno: fate la lista della giornata

La Capricorno è disciplinata, organizzata e precisa, per voi creare una routine vuol dire una cosa sola: fare una lista. Mettete giù su un foglio di carta tutti gli impegni della giornata, programmateli e arriverete a sera soddisfatte di aver portato a termine tutte le vostre mansioni.

Acquario: cercate la positività nelle piccole cose

Siete delle idealiste e amate fare parte di una comunità, quindi, care Acquario, createvi uno spazio positivo (magari ritagliando un momento per la meditazione e la gratitudine) e comunicate con chi vi vuole bene per darvi l’energia che vi spingerà avanti durante tutta la giornata.

Pesci: iniziate la giornata con calma

Le pesci sono notoriamente delle dormiglione: amano il riposo, posticipano le sveglie e se la prendono comoda. Nella vostra morning routine, quindi, non cercate di forzarvi la mano con attività intense, prendetevi invece il tempo di ritardare la sveglia e fare tutto ciò che vi serve con grande pace.