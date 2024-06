Acconciature capelli, le influencer più in voga da seguire su Instagram

Con i suoi video brevi e i suoi reel dalla durata di pochissimi minuti, Instagram è diventato uno dei social media più utili per seguire tutorial realizzati da influencer di tutto il mondo. Dai consigli di moda fino ad arrivare ai suggerimenti su come arredare casa, uno dei settori più seguiti e ricercati in assoluto è senza dubbio l’hairstyling.

Le acconciature per i capelli sembrano facili da realizzare, ma senza un tutorial in cui viene spiegato passo dopo passo come poter fare anche una semplice treccia, tutto sembra farsi più complicato. Ecco, quindi, che esperti del settore, quindi i parrucchieri, e gli appassionati di capelli, hanno deciso di condividere tips e suggerimenti sui loro profili social per acconciature sia semplici che più elaborate!

Quali sono le influencer che trattano il tema acconciature capelli su Instagram? Eccone alcune, inizia a seguirle così da sfoggiare hairstyling all’ultima moda!

Acconciature per capelli: gli influencer beauty da seguire sui social

Per chi ha un taglio medio come un long bob deve assolutamente seguire i consigli della fantastica Karen Lester. Sul suo profilo potrai trovare tantissimi tutorial anche molto facili e divertenti per donne di tutte le età. Il suo nome Instagram è whowhatkare.

Direttamente dalla Francia con oltre 1 milione di followers su Instagram, è diventata una delle influencer più famose al mondo specialmente per i tutorial sulle trecce di ogni genere.

Un profilo da seguire se vuoi mantenere in ordine e sfoggiare look creativi con la tua lunga chioma, stiamo parlando di poppy_hairstyles, la ragazza francese ti aiuterà a realizzare delle acconciature meravigliose in poche e semplici mosse!

Per rimanere in tema trecce, la giovane Kayley Melissa ti spiega in maniera impeccabile come realizzare una perfetta treccia a spina di pesce. Non solo, sul suo profilo troverai tantissimi altri spunti per i tuoi look! Per poterla seguire su Instagram ti basterà cercare il suo nome e cognome, inoltre puoi trovarla anche sulla piattaforma di Youtube con tutorial più approfonditi e tips più specifiche per quanto riguarda il mondo dell’hairstyling!

Non mancano i suggerimenti per prendersi cura di una chioma riccia, a pubblicare tutorial e tips ci pensa Jennie della pagina Instagram the.curly.carr, quasi ogni giorno condivide con i suoi 200.000 followers tutorial facili e consigli per rendere i ricci più belli e luminosi! Non appena inizierai a seguire anche solo una di loro, i tuoi look non saranno più noiosi e monotoni!