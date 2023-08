Curare i capelli ricci in estate, pochi semplici consigli per evitare un disastro

Durante l’estate chi ha i capelli ricci deve prestare maggiore attenzione alla loro salute: ecco tutti i consigli da seguire.

I capelli ricci sono quelli più difficili da riuscire a gestire e durante i periodi più caldi dell’anno diventa un’impresa ancora più impegnativa tenerli in ordine e assicurarsi che siano forti e sani.

Sapere come comportarsi per tenere in ordine e per prendersi cura di loro al meglio aiuta a evitare che diventino secchi, rovinati e che perdano la loro elasticità, tutto a causa del sole e dell’acqua marina, che tendono a disidratare la chioma. Per questo è importante conoscere alcuni piccoli trucchi per evitare che ciò accada e che anzi garantiscano che i capelli rimangano voluminosi e lucenti.

Ecco cosa non fare e cosa fare di estate: la guida per chi ha i ricci

Innanzitutto i capelli ricci devono essere sempre idratati per mantenere il loro aspetto raffinato e per evitare di danneggiarsi, per cui si rivela fondamentale utilizzare dei prodotti che vadano a nutrire in profondità il capello, come per esempio delle maschere super idratanti. Al tempo stesso per non andare contro a questo piano di azione bisogna evitare ogni tipo di decolorazione o di tinta, poiché vanno ad aumentare la secchezza del capello.

Nel caso in cui si andasse al mare e si facesse un bagno, bisogna ricordare che i capelli vanno risciacquati il prima possibile con dell’acqua senza sale, e ovviamente utilizzando i giusti prodotti, poiché il sale disidrata particolarmente i capelli e secca tutte le loro fibre. Un altro suggerimento è quello di stare attente al vento poiché passano davvero pochi secondi di una brezza marina troppo forte per fare scompigliare tutta la capigliatura e far creare dei nodi difficili da sciogliere, per cui è importante scegliere delle acconciature a prova di vento e che raccolgano in maniera morbida tutta la chioma.

Infine per quanto riguarda i prodotti migliori da utilizzare, oltre a una maschera nutriente da usare minimo una volta alla settimana, si può optare per degli impacchi naturali utilizzando o l’olio di cocco oppure l’hennè neutro, da applicare entrambi sulla chioma bagnata e da lasciare in posa per almeno una decina di minuti affinché facciano effetto. Esistono inoltre dei prodotti simili alle creme solari per la pelle, ma che proteggono i capelli dai raggi del sole, per cui è bene acquistare in negozi specializzati un latte protettivo spray oppure un olio nutriente, in modo tale che anche la chioma sia protetta e subisca il minor numero di danni possibile.