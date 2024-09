Dalla tastiera alla vita reale: le cose da sapere prima di uscire con qualcuno conosciuto in chat

Ormai viviamo tutti sempre più connessi, e fare un incontro via chat è una cosa piuttosto comune. Grazie a social network, alle app di incontri e alle varie piattaforme di messaggistica è facile imbattersi in persone con cui condividere interessi, o semplicemente iniziare una conversazione.

A volte poi dalla chat si passa al reale: lui (o lei) ti chiede di uscire e fissate il primo incontro. Ma prima di trasformare conversazioni online in incontri reali bisogna essere a conoscenza di alcuni aspetti che riguardano la sicurezza, e non solo. È importante anche arrivati preparati e consapevoli al primo incontro con una persona conosciuta via chat, per evitare di vivere spiacevoli delusioni. Quindi, se stai per incontrare qualcuno conosciuto in chat, ecco qualche consiglio utile per un primo appuntamento sicuro e piacevole.

Chat e realtà: cosa sapere prima di uscire con una persona conosciuta in chat

La tua sicurezza è la cosa più importante. Quando si comunica con qualcuno in una chat infatti non si ha mai una visione completa di chi sia davvero. È facile costruirci un’immagine ideale dell’altro basandosi sui messaggi scambiati, come è altrettanto semplice per chiunque nascondere parte della propria identità o persino crearne una completamente falsa.

Per il primo incontro con qualcuno conosciuto in chat perciò scegli un luogo pubblico, come un bar o un ristorante. A meno che tu non abbia qualche sicurezza sull’identità di chi stai per incontrare (ad esempio, amicizie in comune), per stare più tranquilla puoi informare un amico o un familiare del luogo e dell’ora dell’appuntamento, e magari condividere la tua posizione con loro. Non avere paura di chiedere foto recenti o di fare una videochiamata prima dell’incontro per avere un’idea più chiara di chi hai di fronte. Se qualcosa ti sembra strano o sospetto, fidati del tuo istinto e allontanati.

Primo incontro con persone conosciute in chat, la realtà dietro le immagini

A proposito di foto: quelle pubblicate sui social o sulle app di incontri sono spesso una versione idealizzata della realtà. Filtri, pose studiate e selezioni accuratissime possono creare un’immagine molto diversa da quella che troverai di persona. Non solo: a volte le persone utilizzano foto che non le ritraggono affatto.

Oltre ad essere un reato (furto di immagine e violazione della privacy), questo comportamento è scorretto e negativo e non porta di sicuro a nulla di buono. È importante tenere presente questo aspetto e non farsi ingannare dalle apparenze. Chiedi più foto scattate in contesti diversi per avere un’idea più realistica di come è veramente l’altra persona.

Cosa aspettarsi dal primo incontro con qualcuno conosciuto in chat

Una volta chiarito l’aspetto della sicurezza, passiamo alle altre cose da sapere prima di un incontro con qualcuno conosciuto via chat, iniziando dalla capacità di gestire le aspettative. Quando ci si conosce virtualmente spesso si tende a costruire un’immagine mentale dell’altra persona che a volte non corrispondere alla realtà. È vero che scrivendo messaggi, condividendo foto e momenti online si crea uno scambio, una connessione, ma tutto questo non potrà mai sostituire l’interazione dal vivo.

Preparati alle sorprese. Ricorda che le persone online spesso mostrano il loro miglior profilo. È normale scoprire sfumature nuove durante un incontro dal vivo. Magari il suo umorismo sarcastico che ti faceva ridere sui messaggi, di persona ti sembra un po’ troppo pungente. O forse ti accorgi che la sua passione per la musica classica, che condividevi online, è più un interesse superficiale. Quindi non crearti aspettative troppo alte e non farti prendere dallo sconforto se le cose non vanno come immaginavi. Arrivare ad un incontro pensando che potrà essere un’esperienza piacevole, senza però fantasticare troppo su ciò che potrebbe accadere, ti aiuterà a mantenere un atteggiamento più rilassato e realistico.

Dall’online alla vita reale: le dinamiche della comunicazione

In chat la comunicazione è mediata da uno schermo e questo può influenzare notevolmente la percezione reciproca. Le conversazioni scritte possono sembrare più profonde o meno imbarazzanti rispetto a quelle dal vivo perché si ha tutto il tempo di riflettere prima di rispondere, e si può scegliere accuratamente cosa dire.

Dal vivo, però, le dinamiche cambiano. Il linguaggio del corpo, il tono di voce, le pause, tutto questo dà vita a una comunicazione più complessa e autentica. Alcune persone in chat possono apparire molto sicure di sé, ma poi in un contesto reale si dimostrano più timide o riservate. Al contrario, qualcuno che sui social o in chat sembrava poco coinvolgente, di persona potrebbe rivelarsi più vivace e interessante di quello che ci saremmo aspettati.

E poi la comunicazione via chat spesso tende a concentrarsi su argomenti specifici, su temi di interesse comune come la passione condivisa per un’artista, per uno sport o per qualsiasi altra cosa. Un incontro dal vivo invece offre una panoramica più completa sulla personalità dell’altro: è il momento in cui la relazione può davvero decollare, magari vi vedrete per un secondo appuntamento, oppure deciderete di cambiare direzione.

Costruire una connessione autentica

Insomma, il passaggio da una relazione virtuale a una reale è un momento di crescita della connessione. Le chat e i messaggi possono fornire una base iniziale, ma è soltanto attraverso l’incontro personale che si può davvero iniziare a conoscere qualcuno in profondità. Un primo incontro serve a capire se c’è un interesse reciproco che va oltre le parole che vi siete scambiati in chat. Ci vorrà un po’ di tempo per capire se hai trovato il partner giusto e per costruire una relazione autentica, quindi non avere fretta di definire subito cosa significhi l’incontro.

Potrebbe essere l’inizio di un’amicizia, di una relazione o semplicemente un’esperienza interessante, come potrebbe essere la prima e ultima volta che vi vedete. In ogni caso, l’importante è vivere il momento con autenticità e apertura. Con un approccio prudente, riflessivo e aperto uscire con una persona conosciuta in una chat può rivelarsi un’occasione preziosa per conoscere qualcuno in modo più profondo e, chissà, magari scoprire qualcosa di inaspettato.