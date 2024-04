Imprenditorialità femminile, le storie di successo

Dalla prima donna editore in America alla creatrice di Barbie, ecco chi sono le donne che hanno fatto la storia nel mondo dell’imprenditoria!

Tra le varie storie di successo sul lavoro, noi di Pourfemme vogliamo soffermarci su quelle donne nel mondo che sono riuscite a creare da zero un progetto definito ad oggi di successo.Un vero e proprio tuffo nel passato, un’epoca in cui diventare imprenditrice era uno degli obiettivi più difficili da raggiungere per una donna.

Le donne imprenditrici che hanno fatto la storia

La prima ad essere nominata non può che essere lei, Mary Katherine Goddard. Siamo nel 1766, Goddard diventa la prima donna editore in America, a seguire invece diventerà la prima donna direttrice di un ufficio postale oltreoceano.

Anche se insieme al marito, tra le donne imprenditrice di successo c’è Luisa Spagnoli. Ai più è conosciuta nel mondo della moda, eppure la donna è tra fondatrici di una delle aziende italiane più note in tutto il mondo, ovvero Perugina.

Siamo nel 1959 quando alla fiera dei giocattoli di New York viene presentata una delle bambole più conosciute al mondo: Barbie. Ideata da Ruth Handler, la donna è stata presidente della Mattel fino al 1974 a seguito del suo clamoroso successo con la bambola più amata ancora oggi.

Facciamo un passo avanti in un passato più vicino a noi, negli anni Ottanta prende il sopravvento la carriera della conosciutissima e ad oggi amatissima Oprah Winfrey. Produttrice e conduttrice del talk show The Oprah Winfrey Show, è fondatrice del sito internet Oprah.com ed è anche fondatrice di una casa di produzione Harpo Productions Inc. e co fondatrice della televisione via cavo Oxygen Media.

Grazie a quest’ultima, inoltre, ottiene il successo una delle donne imprenditrici più conosciute al giorno d’oggi. Stiamo parlando di Sara Blakely, la quale creò per la prima volta al mondo le calze con il piede libero. Fondatrice della Spanx, è un’azienda milionaria e ad oggi ricopre il ruolo di presidente esecutivo.

Donne italiane nell’imprenditoria

Per quanto riguarda il nostro paese son tante le donne che stanno ottenendo clamorosi successi al giorno d’oggi. Tra le più note ci sono senza ombra di dubbio Chiara Ferragni, definita la regina dell’imprenditoria digitale, Sonia Peronaci, nota specialmente nel settore del food, Elisabetta Franchi per quanto riguarda il settore moda, e le due giovanissime imprenditrici Bianca Arrighini e Livia Viganò fondatrici di Factanza, il brand educational conosciutissimo e seguitissimo dai giovani.