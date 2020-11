View this post on Instagram

Ci siamo, il momento è arrivato. E' da prima del lockdown primaverile che ci sto pensando ed è da giugno che ci sto lavorando e, ora, con molta emozione vi presento il mio nuovo libro. Sarà in libreria dal 12 novembre ed è un percorso gastronomico alla scoperta di ricette della nostra bella Italia. Sono molto orgogliosa di presentarlo e il modo migliore per farlo è di mostrarvi questo video di quando abbiamo realizzato gli scatti della copertina. Grazie a tutti i miei collaboratori che mi hanno permesso di realizzare questa fatica e grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, truccatori, stilisti, sponsor e ovviamente grazie all'editore per il supporto in un periodo non semplice come questo. Grazie, grazie, grazie. @neffchannel @franco_curletto @oltrefashion #oltrefashion @cairo.editore

A post shared by Giallozafferano Founder (@soniaperonaci) on Nov 6, 2020 at 3:00am PST