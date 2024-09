Le immagini per augurare Buona Notte su WhatsApp: le frasi più belle

Se siete alla ricerca di immagini per augurare la buonanotte su WhatsApp, vi trovate nel posto giusto. Questa applicazione di messaggistica istantanea per smartphone è, ormai, diffusissima e sempre più persone, giovani e meno giovani, la utilizzano per restare in contatto con familiari e amici. Perché non augurare la buonanotte con delle belle, uniche e divertenti immagini? Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Scopriamo alcune delle frasi, dei messaggi e delle immagini più belle da condividere per augurare la buonanotte ai vostri cari, in modo veloce ma – soprattutto – divertente.

Buonanotte, le immagini e le frasi divertenti per WhatsApp

Molte persone amano inviare immagini su WhatsApp a familiari e amici per augurare loro il buongiorno, la buonanotte, gli auguri per le feste o per il compleanno o, semplicemente, per far sentire che li stanno pensando. È vero che, su WhatsApp, c’è comunque una vastissima scelta per quanto riguarda le GIF da poter inviare in modo pratico e veloce, ma c’è chi cerca qualcosa di diverso. Cercando sul Web, è possibile trovare numerose immagini da salvare nella galleria del proprio smartphone, così da poterle inviare su WhatsApp. Ecco alcune delle frasi più divertenti:

L’uomo dei sogni esiste: basta continuare a dormire! Buona notte!

È bello sapere che tu ci sei sempre. Tu che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi… grazie, letto!

Sono venute le pecore a prendermi… buona notte!

Il cuscino mi ha chiesto l’amicizia… e io l’ho accettata! Buona notte!

Tutti dobbiamo credere in qualcosa… io credo che andrò a letto!

Vado a letto… domattina, devo incavolarmi presto!

Le immagini per una buonanotte romantica

Augurare la buonanotte su WhatsApp con delle immagini o delle frasi d’amore è molto semplice. Spesso, ricorriamo a frasi, messaggi e immagini simpatiche da inviare tramite i social network o app. Alcune possono anche essere inoltrate direttamente da social come Instagram e sono particolarmente romantiche:

Sotto le coperte, il mondo scompare per un po’. Buona notte a chi rende le notti speciali.

Notte serena, il mondo si addormenta con te.

Dolci sogni a te, stella della mia notte.

Le stelle brillano per dirti buona notte.

Sogni d’oro e una notte incantata.

Le notti tranquille sono i migliori abbracci dell’universo.

Notte magica, sogni meravigliosi in arrivo.

Una buonanotte con affetto

È possibile augurare anche una buonanotte con affetto con alcune delle più belle immagini e frasi su WhatsApp.

Riposa bene! Domani è un nuovo viaggio.

Chiudi gli occhi, il mondo aspetta domani.

Buona notte, che la luna vegli sul tuo sonno.

Le stelle sono i sorrisi di chi ci guarda dal cielo.

Che la quiete della notte porti pace al tuo cuore.

Le frasi dolci da inviare su WhatsApp

La notte è il momento giusto per poter condividere pensieri positivi e d’affetto con chi amiamo. Alcune frasi e immagini da inviare su WhatsApp – soprattutto, quando si è lontani – possono aiutarci a farlo. Ecco alcune delle frasi più dolci da inviare:

Buona notte a chi legge, il mondo tace per te.

Riposati, la notte ti ricarica per un nuovo giorno.

Le notti serene sono come balsamo per l’anima.

Dormi bene, i sogni sono la tua personale avventura.

Il silenzio della notte sussurra tranquillità.

Le frasi e le immagini per gli amici

Non sempre è facile trovare le giuste parole per esprimere i sentimenti o, semplicemente, augurare la buonanotte agli amici. Ci sono, però, alcune frasi che possono essere di aiuto o di ispirazione per farlo ed esprimere affetto e gratitudine ai nostri amici. Eccone alcune:

Rendi le mie giornate più belle… Buona notte, amico mio!

Buona notte all’amico che mi rende la vita più bella!

La nostra amicizia vale più di tutta la ricchezza di questo mondo. Notte!

Che i tuoi sogni di oggi si avverino domani. Buona notte!

A chi tira fuori il meglio di me… Buona notte!

Non c’è distanza che possa separare una vera amicizia… Buona notte!

Immagini e frasi possono, insomma, trasmettere affetto e amore quando è difficile augurando – al tempo stesso – una notte serena. E fanno sempre bene al cuore!