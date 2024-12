Glow da star: i migliori illuminanti viso per un incarnato radioso

Illuminante viso: scopri i prodotti migliori per un incarnato luminoso e radioso, e scegli quello perfetto per te

L’illuminante viso è il segreto di bellezza per un incarnato radioso e naturale. Basta un tocco nei punti giusti per valorizzare i lineamenti, conferire luminosità e donare freschezza anche ai visi più stanchi. E non si tratta solo di prodotti per realiizare un make-up per le grandi occasioni: gli illuminanti viso sono ormai un must per il trucco di tutti i giorni.

I beauty brand offrono tantissime opzioni: formule diverse, texture uniche e modalità di applicazione per ogni esigenza. Prima di tutto, è importante capire le diverse tipologie di illuminanti disponibili:

In polvere : ideali per pelli miste o grasse, donano un effetto luminoso delicato e modulabile.

: ideali per pelli miste o grasse, donano un effetto luminoso delicato e modulabile. In crema o liquido : perfetti per un look naturale, si fondono con la pelle e sono ideali per chi ha una carnagione secca o mista.

: perfetti per un look naturale, si fondono con la pelle e sono ideali per chi ha una carnagione secca o mista. In stick o matita : pratici e veloci, sono ottimi per ritocchi durante la giornata.

: pratici e veloci, sono ottimi per ritocchi durante la giornata. Come ombretto: multifunzione, possono essere usati per illuminare anche lo sguardo.

Se sei alle prime armi leggi i nostri beauty tips su come applicare l’illuminante viso in maniera perfetta. Ed ora diamo uno sguardo ai migliori illuminanti viso in commercio, dalle classiche polveri agli stick pratici e compatti, passando per matite e creme.

Illuminante viso, i migliori prodotti in polvere

Tra i migliori illuminanti viso in polvere, Smashbox X Becca Shimmering Skin Perfecting Powder (Douglas) è un cult nel mondo del make-up: è formulato con una miscela di pigmenti perlati e liquidi, unica nel suo genere e amato per la sua texture morbida e l’effetto glow naturale.

Disponibile in diverse tonalità, si adatta a tutti i tipi di carnagione ed è un must per creare la moonlight skin, uno dei beauty trend più hoti di questo inverno.

Hourglass Ambient Lighting Powder è più di un illuminante: è un vero e proprio filtro luce in formato make-up. Dona un effetto soft-focus che uniforma l’incarnato e cattura la luce in modo discreto ma efficace. Cattura, diffonde e ammorbidisce la luce circostante con la rivoluzionaria tecnologia fotoluminescente.

Disponibile in 8 tonalità, è perfetto per creare degli effetti di luce spot su alcuni punti strategici della pelle e realizzare un trucco viso strobing. Nominato nella Vogue 100 Beauty Hall of Fame nel 2016.

Kiko Radiant Fusion Baked Powder è un’opzione più economica, ma di alta qualità. Una cipria cotta minerale dal finish luminoso, arricchita con pigmenti micronizzati e minerali preziosi per una pelle radiosa e levigata. La sua formula nutriente e protettiva contiene vitamina E e olio d’argan.

Facile da applicare, questo illuminante viso in polvere si sfuma con leggerezza, donando un tocco setoso e impalpabile. Grazie alla tecnica di cottura, le tonalità risultano pure e la resa del colore uniforme. Il prodotto è racchiuso in un elegante packaging gunmetal con logo inciso, dotato di chiusura magnetica e specchio interno, perfetto per i ritocchi ovunque.

Illuminante viso in crema o liquido per un effetto naturale

L’iconico Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury è un’illuminante viso tra i più amati, ideato per donare alla pelle un effetto radioso ispirato ai filtri social e alle luci di Hollywood. Versatile e innovativo, può essere usato da solo, come base, miscelato al fondotinta o sopra il make-up per un glow intenso.

Disponibile in 12 tonalità, è perfetto per ogni carnagione, come la “2 Fair”, ideale per pelli chiare. Può essere usato come illuminante, primer o persino mescolato al fondotinta. Un must-have per un look luminoso e impeccabile, perfetto per chi ama il “no make-up look”.

L’Oréal Paris Glow Mon Amour Liquid è un illuminante liquido pigmentato dalla texture fluida e leggera che dona una luminosità naturale grazie alla sua formula ricca di pigmenti. Facile da sfumare, questo prodotto regala un finish naturale e una luminosità intensa, grazie alla sua eccellente resa cromatica.

Può essere applicato sugli zigomi, sull’arcata sopracciliare e sul ponte del naso per valorizzare i tratti del viso con giochi di luce. Versatile e pratico, può essere utilizzato da solo, come base sotto il fondotinta o miscelato con la crema idratante per un effetto glow naturale.

Positive Light di Rare Beauty, il beauty brand fondato da Selena Gomez, è un illuminante liquido che offre un effetto luminoso e naturale, fondendosi sulla pelle come un velo sottile e setoso. La sua formula leggera garantisce una lunga tenuta, donando un aspetto radioso e fresco.

Arricchito con particelle perlate che catturano la luce, include un mix di estratti botanici – fiori di loto, frutti di gardenia e radici di ninfea bianca – per nutrire e valorizzare l’incarnato. Può essere miscelato al fondotinta per un glow discreto oppure applicato direttamente sulle zone da mettere in risalto, come zigomi e arco di Cupido. In linea con uno stile di vita consapevole, questo illuminante vegan è realizzato con ingredienti di origine naturale, rispettando la bellezza della pelle e dell’ambiente.

I migliori illuminanti in stick e matita per ritocchi veloci

Rihanna sa come farci brillare con Fenty Beauty Match Stix Shimmer Skinstick, un illuminante in stick pratico e compatto disponibile in 15 nuance universali, dallo splendente mandarino chiaro alle iridescenze del viola. Questo stick dalla texture leggera e dal finish cipriato offre un risultato sfumabile e modulabile ed è ideale per ritocchi rapidi durante la giornata.

Il Matte Skinstick è perfetto per nascondere imperfezioni, correggere e scolpire i contorni del viso, mentre lo Shimmer Skinstick illumina e valorizza con tonalità che catturano la luce in modi sorprendenti. Gli stick Shimmer sono ideali per creare look personalizzati: grazie alla loro formula magnetica, possono essere combinati e sovrapposti con facilità.

Vuoi mettere in risalto i punti chiave del tuo viso? L’illuminante in stick Maybelline Master Strobing è la scelta ideale e più accessibile per un effetto radioso e naturale. Perfetto per evidenziare specifiche aree, aggiunge profondità e definisce i contorni, regalando al viso una nuova dimensione.

Con la sua texture leggera, dona una luminosità che sembra provenire dall’interno della pelle, per un look fresco e incantevole.

Illuminanti come ombretto: un tocco di luce per lo sguardo

La matita illuminante Highlighting Duo Pencil di Anastasia Beverly Hills è l’alleato perfetto per mettere in risalto le tue sopracciglia. Il lato scintillante illumina, mentre il lato opaco definisce in modo naturale. Come utilizzarla?

Applica il lato scintillante sotto le sopracciglia per un tocco di luce, quindi usa il lato opaco sopra per una definizione più marcata. Per un effetto finale ancora più luminoso, applica il lato scintillante sugli angoli interni degli occhi e sull’arco di Cupido. Contiene olio di jojoba, che la rende facile da applicare. Le formule mat e scintillante possono essere utilizzate da sole o sovrapposte per creare vari effetti.

MAC Extra Dimension Eye Shadow non è un illuminante viso in senso stretto, ma questo ombretto dalla texture metallica può essere usato anche per donare luce agli zigomi.

È una moderna formula ibrida che combina la morbidezza di una crema, la modulabilità di un liquido e il finish di una polvere con colori a lunga tenuta e riflessi prismatici. Una formula cremosa, morbida, simil fluida per look luminosi e definiti con finish da brillanti a metallici.

Gli ombretti Huda Beauty Matte & Metal Melted Liquid Shadows combinano tonalità versatili e finish diversi per creare look straordinari in un solo passaggio. Con una formula ricca di pigmenti e un’intensa durata fino a 12 ore, sono facili da sfumare e applicare.

Le nuance matte hanno una texture vellutata che si sfuma facilmente, mentre quelle metallizzate offrono un finish brillante e a prova di sbavature. L’applicatore a pennello permette di controllare l’intensità del colore per risultati precisi e duraturi. La componente luminosa può essere usata anche per enfatizzare i punti luce sul viso per creare un look e radioso.