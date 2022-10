Ilary Blasi, niente tregua nella soap con Totti: lei ignora il gesto di lui

Non c’è ombra di pace nella “soap” intrisa di colpi di scena che segna la separazione più rovente delle cronache rosa: niente tregua tra Ilary Blasi e Francesco Totti, e mentre lui fa una mossa lei…

Ilary Blasi lascia Totti a bocca asciutta: cosa succede adesso

Foto Shutterstock | Marco Iacobucci Epp

Ormai è una saga a tutti gli effetti e i contorni legali che avvolgono la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno assunto il tenore di una vera e propria soap opera. Se non proprio alla Beautiful, qualcosa di simile a giudicare dai continui colpi di scena che si addensano nella questione.

In tribunale, la ex coppia si sarebbe vista protagonista della reciproca richiesta di restituzione di beni di notevole valore: lei avrebbe preso i Rolex di lui, lui per ripicca le avrebbe “nascosto” borse e scarpe extra lusso. L’ultima mossa del Pupone per riavere indietro le sue cose (super costose) avrebbe avuto però una reazione inaspettata da parte dell’ex moglie, al punto che Totti sarebbe rimasto a bocca asciutta…

Secondo Il Corriere della Sera, infatti, l’ex calciatore avrebbe avanzato un primo passo di distensione restituendo le borse (le calzature griffate sarebbero ancora “non pervenute”), ma Ilary Blasi si sarebbe tenuta comunque gli orologi. Senza indietreggiare di un millimetro nella battaglia verso il divorzio (tra gli addii vip più eclatanti e costosi di sempre), con buona pace di chi aveva notato una curiosa mossa social che ora sembra sciogliersi come neve al sole…