Il trend della Garden Therapy, come coltivare il benessere tra le piante: la soluzione che vi cambierà la vita

Purtroppo, viviamo una vita quotidiana stressante e frenetica, ma ci sono delle soluzioni per poter migliorare il nostro benessere fisico e mentale. Come? Il benessere psicofisico deve essere una priorità, per ritrovare la serenità e riuscire a sopravvivere. La Garden Therapy, ad esempio, sta conquistando sempre più persone.

Il giardinaggio non è soltanto un fattore di piante, ma un vero e proprio modo di prendersi cura di sé. Coltivare uno spazio verde può essere un’attività terapeutica – oltre che ricreativa – per stimolare la mente e diminuire lo stress. Scopriamo di più sul trend della Garden Therapy e su come coltivare il benessere tra le piante. Si tratta di una soluzione che vi cambierà la vita.

Cos’è la Garden Therapy o Ortoterapia e come funziona

La Garden Therapy non è una pratica moderna come potrebbe sembrare, ma risale – addirittura – al 500 a.C., quando anche gli Antichi Persiani usavano i giardini a scopo terapeutico. Stessa cosa per i medici dell’Antico Egitto che, spesso, prescrivevano delle passeggiate nei giardini ai pazienti che soffrivano di malattie mentali. Ci sono testimonianze, risalenti al 1100 d.C., in Francia. Fino ad arrivare, ai primi dell’Ottocento, al dottor Benjamin Rush che ne decretò la valenza dal punto di vista scientifico.

Quest’ultimo, infatti, scoprì i benefici che poteva apportare a chi soffriva di disturbi mentali. Fu lui, nel 1879, ad aprire il primo ospedale con serra, per poter riabilitare i pazienti. Insomma, per dire addio a stress e ansia prendersi cura della natura è il modo migliore. Non si tratta, ad ogni modo, di semplice cura di un giardino, ma ci sono diverse attività che riguardano l’Ortoterapia.

I benefici della Garden Therapy: come ritrovare l’equilibrio

La Garden Therapy consente di riavere una connessione con la natura. Si tratta di un legame che ci capita di dimenticare. Le piante, infatti, possono essere ben più che semplici decorazioni per la nostra casa. Possono influenzare il nostro stato d’animo. Dedicarsi alle piante in giardino o in vaso ci consente di concentrarci sul presente allontanando, di fatto, i pensieri negativi e le preoccupazioni. La Garden Therapy, quindi, ci aiuta a vivere con più serenità, prendendoci cura di noi stesse. Coltivare e annaffiare ci permette di sperimentare la gratitudine, la pazienza e la bellezza della vita. Stare a contatto con la natura fa bene a mente e corpo.

I benefici possono essere utili per chiunque, dato che chiunque conduce una vita frenetica. Si tratta di un’attività rilassante e lenta, che aiuta ad allontanare i pensieri negativi e che favorisce il rilascio di endorfine, migliorando l’umore e la qualità del sonno. Favorisce anche la concentrazione e abbassa la pressione sanguigna e i livelli di cortisolo. Riusciamo a ritrovare ispirazione e calma. È un percorso riabilitativo che, grazie al contatto con la natura, migliora condizioni psicologiche e fisiche.

Per riuscire a ritagliarsi uno spazio dedicato alla felicità, basta avere un giardino o anche qualche pianta in un balcone. Non è importante la dimensione dello spazio che abbiamo, ma il tempo che si riesce a dedicare al proprio orto. Generalmente, servono almeno due ore a settimana, cercando di sentire la terra tra le mani per la propria salute mentale. Una vita più rilassante è possibile, con un semplice giardino o qualche pianta di cui prenderci, orgogliosamente, cura! Scoprite anche le piante da interni più curiose e le piante d’appartamento facili da tenere a casa.