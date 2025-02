Il rossetto sbagliato potrebbe rovinare tutto il tuo look: ecco il colore perfetto per te

Senza alcun dubbio, il rossetto è uno degli accessori di bellezza più trasformativi e potenti che è possibile usare. Un colore adatto alla propria carnagione può illuminare il viso, aggiungendo un tocco di eleganza e freschezza. Di conseguenza, scegliere il rossetto sbagliato potrebbe compromettere il look, facendo apparire il viso opaco, stanco o più vecchio.

In vendita, ci sono nuance per tutti i gusti. Come detto, però, il rossetto sbagliato potrebbe rovinare tutto il tuo look. Scopriamo, quindi, qual è il colore perfetto per te.

Un rossetto rovinato, sbagliato o scuro invecchia

Un rossetto sbagliato potrebbe, appunto, compromettere l’intero look. Pensiamo a un rossetto rovinato durante il corso della giornata, ma non soltanto. Ad esempio, un rossetto scuro invecchia e potrebbe, quindi, non essere indicato soprattutto in caso di una carnagione non adatta. Intanto, c’è da dire che il rossetto rosso è un classico intramontabile, ma potrebbe non andare bene per tutti e dovrebbe, comunque, essere applicato in modo corretto.

Sebbene molte donne amino il rossetto scuro, questo potrebbe avere l’effetto opposto a quello desiderato. Come detto, toni eccessivamente scuri – come il viola o il bordeaux – tendono a invecchiare il viso, facendo apparire la pelle più opaca e mettendo in evidenza le rughe. Quindi, è importante optare per una tonalità giusta in base alla carnagione e applicarlo con delicatezza.

Come scegliere il colore di rossetto giusto per te: look rossetto rosso e non solo

Per chi ama il rossetto rosso, è importante ricordare di scegliere una tonalità che si adatti al tono della propria pelle. È di aiuto anche ricorrere a una buona base, come un primer per le labbra così da garantire una buona applicazione. Dopo quest’ultima, non dimenticare di tamponare le labbra. Ma come scegliere il colore di rossetto giusto per te? Per chi ha una pelle chiara, è meglio optare per colori luminosi, toni neutri come i rosati. Chi ha una pelle più scura, invece, potrebbe scegliere dei colori più intensi come il prugna o il corallo.

Non si tratta soltanto di preferenze ma, ovviamente, anche di armonia con il tono della pelle, degli occhi e dei capelli. Per comprendere appieno quale tonalità scegliere, occorre guardare il sottotono della pelle: in poche parole, se si ha un sottotono freddo, i rossetti viola o blu-rossi andranno benissimo; altrimenti, se hai un sottotono caldo, occorre optare per toni più caldi e aranciati.

Meglio, infine, pensare anche alla forma delle labbra, perché anche questa gioca un ruolo impostante: se hai labbra sottili, evita i colori eccessivamente scuri, perché potrebbero far sembrare più piccole le labbra. Non dimenticare che il rossetto è il tocco finale di ogni look e, per questo, va scelto con cura! Scopri il trucco infallibile del dito per capire se la nuance del rossetto è quella giusta e i colori must-have.