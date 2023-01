Il trucco del dito per capire la nuance di rossetto perfetta

Non vi è niente di più deludente che scoprire con orrore, non dopo un primo momento di piena euforia post-acquisto, come quel nuovo rossetto scelto con cura -ed una buona dose di indecisione- faccia a pugni con il proprio incarnato. Con l’ombra dell’Armocromia ad osservare la scena con malcelata aria di sufficienza, per giunta.

Ebbene, prima di abbandonarsi alla disperazione più totale, sarebbe bene sapere che la svolta definitiva in merito è ancora una volta gentilmente offerta dalla Gen Z. Anni e anni di affannosa ricerca circa il metodo infallibile per individuare il rossetto giusto non sono serviti a venire a capo dell’arcano, ma ecco TikTok pronto ad insegnarci come non cadere mai più in errore: il procedimento? A portata di mano, o meglio, di dito.

Come scegliere il rossetto giusto una volta per tutte con il Fingertip Hack

Selena Gomez – Foto Instagram @selenagomez

Sebbene conoscere la propria stagione cromatica, con annessa palette colori, costituisca già di per sé un buon punto di partenza quando si tratta di riconoscere facilmente l’esatta nuance in grado di esaltare al meglio il proprio viso, il Fingertip Hack sembra essere l’escamotage perfetto per decidere velocemente quale tonalità di rossetto acquistare a scanso di ogni titubanza: secondo la testimonianza del beauty trend attualmente più virale di TikTok sarebbe sufficiente esercitare una leggera pressione sull’ultima falange di un dito per osservarla!

Il livello di rossore che questa assumerà rivelerà infatti la sfumatura più vicina possibile al rossetto ideale. Atipico? Sì, ma paradossalmente attendibile al fine di sfoggiare un trucco labbra degno di nota.