Rossetto rosso: i brand più famosi e iconici che dovresti provare subito

Must-have per tutte le appassionate di bellezza, il rossetto rosso è il punto forte di brand iconici come Chanel e Dior.

Il rossetto rosso è simbolo di femminilità, eleganza e potere. Must-have nel beauty-case di ogni donna, diventa un alleato indispensabile di ogni look: da quello della giornata in ufficio, passando a quello di una serata elegante o tra amici. Ovviamente, non tutti i rossetti rossi sono uguali. Ci sono brand iconici, che hanno saputo fare la storia.

Ogni marca riesce, infatti, a offrire una propria nuance, dalle texture durature e impeccabili. Scopriamo di più sul rossetto rosso e su quali sono i brand più famosi e iconici che dovresti provare subito.

Migliori rossetti rossi: il rossetto rosso Chanel classico numero 99 Pirate

Il 99 Pirate di Chanel è parte della collezione Rouge Allure. L’astuccio si presenta in nero laccato e con una barra dorata. Facile da aprire – con un semplice click – diventa il miglior amico di ogni donna, che desidera splendere. Le tonalità di rossetto rosso sono davvero molte, da quelle più accese a quelle più neutre e il rosso – si sa – è un colore molto “importante”, un colore che non passa di certo inosservato. In questo caso, si tratta del miglior rossetto rosso freddo.

Intenso e satinato, vanta un elevato potere idratante. Simbolo di Chanel, ha una consistenza ultrafine, è luminoso e veste come una seconda pelle. Dalla tenuta perfetta, contiene vitamina E e oli di cocco e di ricino per – appunto – labbra protette e idratate.

Rossetti rossi caldi: il rossetto rouge 999 di Dior

Creato nel 1949, questo rossetto di un rosso perfetto è il primo nato della maison. Si dice che sia un rossetto di un rosso impossibile da imitare. È – senza alcun dubbio – uno dei rossetti più iconici sul mercato. A lunga tenuta, garantisce 24 ore di comfort grazie alla ricca formula di ingredienti skincare che vantano, per l’appunto, un’azione idratante. Si presenta in uno stick elegante.

Dall’effetto luminoso, il 999 satin e velvet è il rosso must-have della maison. Di un rosso caldo, è il rossetto perfetto per una donna sicura di sé ed elegante.

01 Le Rouge di Yves Saint Laurent, il miglior rossetto no transfer

01 Le Rouge di Yves Saint Laurent è il miglior rossetto no transfer. Fermo restando che un rosso lucido conferisce un effetto molto glamour e chic – soprattutto alle ragazze con le labbra un po’ più sottili e a quelle con i capelli scuri – per chi ha i capelli chiari e la carnagione chiara sarebbe meglio optare per un rossetto rosso un po’ più opaco. Questo rossetto di Yves Saint Laurent fa parte della collezione Rouge Pur Couture.

Dalla finitura ultra-opaca, non secca le labbra, lasciando una bella sensazione durante l’applicazione aderendo alle labbra in modo uniforme. La sua formula dona alle labbra idratazione. Sei pronta a brillare?