Le poesie di Carnevale in rima sono testi di canzoncine divertenti da insegnare ai più piccoli per far loro apprezzare ancora di più questa festività. Si tratta di poesie in rima molto simpatiche che parlano delle mascherine di Carnevale e dell’atmosfera frizzante che si respira in questi giorni di festa. Giornate colorate per tutti i bambini che si potranno divertire un mondo a giocare con i loro amici e a sfilare per le vie delle città con i loro coloratissimi travestimenti.

Queste filastrocche di Carnevale sono perfette per bimbi di tutte le età: scopriamo le più famose e belle per divertirci con loro.

Se sei alla ricerca di filastrocche di Carnevale in rima da far imparare ai tuoi figli, da scrivere sul lavoretto che stanno preparando per la scuola, o da recitare durante la festa, ecco di seguito alcune tra le più carine in rima che abbiamo scelto per te e i tuoi bimbi.

Carnevale

Che fracasso!

Che sconquasso!

Che schiamazzo,

mondo pazzo!

E’ arrivato Carnevale

buffo e pazzo,

con le belle mascherine,

che con fischi, frizzi e lazzi,

con schiamazzi,

con sollazzi,

con svolazzi di sottane

e di vecchie palandrane,

fanno tutti divertir.

Viva, viva Carnevale,

che fischiando,

saltellando,

tintinnando,

viene innanzi e non fa male;

con i sacchi pieni zeppi

di coriandoli e confetti,

di burlette e di sberleffi,

di dispetti,di vestiti a fogge strane,

di lucenti durlindane,

di suonate, di ballate,

di graziose cavatine,

di trovate birichine.

I burattini

Son di legno, son piccini,

colorati i vestitini;

sempre buoni e obbedienti,

svegli, allegri e sorridenti:

son delizia dei bambini.

che invenzione i burattini!

Quando alcun non li molesta,

dormon tutti in una cesta:

se ne stanno in compagnia

tutti, in pace ed armonia,

come tanti fratellini.

che gioia i burattini!

Pulcinella ed Arlecchino,

Stenterello e Meneghino,

con Brighella e Pantalone,

Colombina e Balanzone,

fanno ridere i bambini.

Viva, viva i burattini!

Girotondo delle mascherine

Girotondo, girotondo,

noi giriamo tutto il mondo.

C’è Gianduia e Meneghino,

Pulcinella e Arlecchino.

C’è Brighella e Pantalone,

Meo Patacca e Balanzone,

Beppe Nappa siciliano,

Stenterello che è toscano…

Girotondo, girotondo,

noi viaggiam per tutto il mondo,

e con noi portiam la gioia

che è nemica della noia.

La canzonetta di Carnevale

Pulcinella aveva un gallo;

tutto il giorno vi andava a cavallo,

con la briglia e con la sella.

Viva il galletto di Pulcinella!

Pulcinella aveva un gatto;

tutto il giorno saltava da matto,

suonando una campanella.

Viva il gattino di Pulcinella!

Viva il Carnevale

Viva viva il carnevale,

con il pepe e con il sale

la tristezza manda via

e ci porta l’allegria!

Fischi canti suoni e balli

la vecchietta vuol ballare

ed il nonnetto vuol cantare.

Ad un tratto vedo il babbo

travestito da indiano.

Chi si veste da Arlecchino

chi da Zorro o da Pinocchio

chi da gatto o da fatina

da pagliaccio o da soldato!

Com’è bello Carnevale

che schiamazza per le strade

fa scordare ogni male.

Viva viva il Carnevale.

Tarantella di Carnevale

C’era una volta il signor Arlecchino

che a tutti quanti faceva l’inchino

e se nessuno gli offriva il caffé

lui si girava e faceva pee pee.

E Pulcinella, che è un gran imbroglione,

si divertiva a fare il burlone;

scherzava sempre e faceva arrabbiare

chi non voleva per niente giocare.

Ecco con noi il signor Balanzone

che da tutti quanti pretende attenzione,

e se nessuno vuole ascoltare

resti con noi e si metta a cantare.

Ma la più bella e anche carina

fra tutti quanti è Colombina,

si veste bene ed elegante,

usa un profumo troppo piccante.

Ma che cos’è, cosa non è,

è Carnevale

trallallero trallallà!

Finalmente è Carnevale

Ogni scherzo adesso vale,

sono giorni d’allegria

tutto è gioia e simpatia.

C’è letizia dentro i cuori

tutti i bimbi vanno fuori,

delle maschere è la festa

Arlecchino sempre in testa.

Più degli altri poverello

ma il vestito suo è il più bello,

di colori e luce pieno

sembra sia l’arcobaleno.

E’ da sempre squattrinato

ma in amore fortunato,

ama quella mascherina

che si chiama Colombina.

E felice lui saltella

abbracciato alla sua stella,

è l’amico dei bambini

al suo cuor sempre vicini.

Febbraio

Il febbraio pazzerello

ci ha portato il Carnevale

a caval d’un asinello

e con seguito regale:

Pantalone e Pulcinella

e Rosaura e Colombina

Balanzone con Brighella

e Pieretta piccolina.

A braccetto con Gioppino

che dimena un gran bastone,

van Gianduia e Meneghino

sempre pronti a far questione.

Arlecchin chiude la schiera

che, fra canti, balli e lazzi

lieta va da mane a sera

Ti proponiamo alcune delle tante filastrocche carnevalesche che riportano alla storia delle maschere tradizionali italiane, come Brighella o Pulcinella, per insegnare anche ai più piccoli in modo leggero e divertente le origini di questa fantastica festa.

Brighella

Son Brighella, attaccabrighe.

Ho la casacca con le righe,

righe verdi ed alamari,

sempre le tasche senza denari.

Mangio molto, non spendo mai:

niente soldi e niente guai!

Colombina

Vestito bianco

ho di bucato,

verde il grembiule

come un prato.

Dalla cuffietta

di tutti i colori

i riccioli

scappano fuori.

Arlecchino poverino

Arlecchino poverino

non aveva un vestitino.

Ogni bimbo gli ha portato

un pezzetto colorato

e la mamma gli ha cucito

un bellissimo vestito.

Tutti insieme i bei colori,

come tanti sono i cuori

che han donato la letizia

con un gesto di amicizia!



Scopriamo le poesie di carnevale per bambini più conosciute, scritte da grandi autori del panorama letterario italiano: da Gianni Rodari a Gabriele D’Annunzio

Viva i coriandoli di Carnevale, di Gianni Rodari

Viva i coriandoli di Carnevale,

bombe di carta che non fan male!

Van per le strade in gaia compagnia

i guerrieri dell’allegria:

si sparano in faccia risate

scacciapensieri,

si fanno prigionieri

con le stelle filanti colorate.

Non servono infermieri

perché i feriti guariscono

con una caramella.

Guida l’assalto, a passo di tarantella,

il generale in capo Pulcinella.

Cessata la battaglia, tutti a nanna.

Sul guanciale

spicca come una medaglia

un coriandolo di Carnevale.

Carnevale vecchio e pazzo, di Gabriele D’Annunzio

Carnevale vecchio e pazzo

s’è venduto il materasso

per comprare pane e vino

tarallucci e cotechino.

E mangiando a crepapelle

una montagna di frittelle

gli è cresciuto un gran pancione

che somiglia ad un pallone.

Beve e beve e all’improvviso

gli diventa rosso il viso,

poi gli scoppia anche la pancia

mentre ancora mangia, mangia…

Così muore Carnevale

e gli fanno il funerale,

dalla polvere era nato

ed in polvere è ritornato.

Carnevale, di V. e A- M. Franci

Nelle piazze in ogni via

c’è un’allegra compagnia

che vestita in modo strano

canta balla e fa baccano.

Mascherine mascherine

siete buffe ma carine.

Con i vostri nasi rossi

fatti male storti e grossi

coi costumi che indossate

con gli scherzi che vi fate

voi portate l’allegria

in qualunque compagnia.

Le maschere di Carnevale di Attilio Cassinelli

Arlecchino ti presento

tutte toppe ma contento.

e Brighella suo compare,

cosa pensa di brigare?

Scaramuccia faccia buffa

sempre pronto a far baruffa.

E Tartaglia che non sbaglia,

quando canta non tartaglia.

Meneghino che, pian piano,

va a passeggio per Milano

e Pierrot vediamo qui

che è venuto da Paris.

Vuoi sapere chi è costui?

Peppe Nappa, proprio lui

Pulcinella saggio e arguto

che da Napoli è venuto.

E Gianduia piemontese

che di tutti è il più cortese.

Da Bologna ecco che avanza

Balanzon dalla gran panza.

Tutti insieme fan colazione

e chi paga è Pantalone!

Il Carnevale, di Carlo Rossetti

C’era una volta… il signor Arlecchino

che a tutti quanti faceva l’inchino

e se nessuno gli offriva il caffè

lui si girava e faceva…pepè!

E Pulcinella ch’è un grande imbroglione

si divertiva a fare il burlone!

Scherzava sempre e faceva arrabbiare

chi non voleva per niente giocare.

Ecco con noi il signor Balanzone

che da tutti quanti pretende attenzione

e se nessuno vuole ascoltare

resti con noi e si metta a cantare!

Ma la più bella e anche carina

fra tutti quanti è Colombina!

Si veste bene ed elegante

usa un profumo troppo piccante.

Ma che cos’è?!?

Cosa non è?!?

È carnevale

trallallero lallè!!!

Arlecchino, di Maraldi

Con un saltello e un inchino

eccomi a voi: sono Arlecchino.

Son tra le maschere di Carnevale

la più festosa, la più geniale.

Il mio vestito? Fu una sorpresa,

lo cucì mamma con poca spesa

perché potessi ben figurare

al gran ballo i Carnevale.

So far scherzetti, son birichino,

rido alla vita come un bambino.

Saluto tutti anche a distanza

con un leggero passo di danza.