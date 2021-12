Siete alla ricerca di maschere di Carnevale da ritagliare e colorare per i vostri bambini? Siamo entrati nel vivo del periodo più divertente e creativo dell’anno e, insieme ai dolci tipici, non possono assolutamente mancare i travestimenti: dai costumi per i bimbi al make up a tema carnevale per le ragazze, ma soprattutto le maschere da ritagliare e colorare per i più piccini!

41

Nel periodo di Carnevale i bimbi sono felicissimi, l’idea che sia possibile uscire con la spada e il mantello oppure diventare un super eroe o un mostro spaventoso per loro è fantastica, stessa cosa per le feminucce, che diventano principesse con corone, gonne pompose, trucco e tanti, tantissimi colori! Perché si sa a Carnevale è tutto possibile e spesso la miglior maschera è assolutamente fai da te!

Maschere di Carnevale per bambini: idee divertenti

Foto Shutterstock | Alexandr III

Basta davvero poco, e il gioco è fatto! Andate nella nostra fotogallery e cercate tra le immagini maschere di Carnevale da ritagliare quelle che piacciono di più ai vostri bimbi, poi scaricatele sul vostro pc e stampatele (il consiglio è quello di averne almeno due copie, in modo da avere quella sostitutiva se il bambino dovesse sbagliare durante la realizzazione).

Stampare le maschere di Carnevale per bambini

Che carta usare per produrre una bella maschera? Il nostro consiglio è quello di stampare le maschere sul cartoncino, in modo da renderle più resistenti e robuste. Il secondo passaggio tocca ai piccoli artisti, che le coloreranno come vogliono oppure seguendo il riferimento di colori della maschera stessa (ad esempio i colori da tigre, leone, orso ecc.).

Foto Shutterstock | Janna Mudrak

Le maschere di Carnevale fai da te sono una grande comodità perché, oltre a poterle creare direttamente a casa, sono anche facilissime da fare e rifare, oltre che da colorare! Così, proprio durante il Carnevale, i bambini possono sbizzarrirsi a creare i loro travestimenti e indossarli a casa, senza il bisogno di mettere il costume. Sono tantissime e tutte divertenti le maschere che potranno realizzare con le proprie mani: dai personaggi della tradizione italiana come Pulcinella ed Arlecchino ai supereroi dei cartoni animati. Aggiungendo così un altro pizzico di divertimento al gusto di travestirsi!

Le immagini da ritagliare

Foto Shutterstock | Andra Bararu

Una volta stampate, si passa alla fase del ritaglio, ma attenzione: qualora decideste di far ritagliare le maschere ai vostri bimbi, assicuratevi che le loro forbicine abbiano le punte arrotondate e sorvegliate sempre durante tutta la fase che porterà la maschera alla definitiva forma!

Con un ago, basta fare due fori ai lati e far passare un elastico oppure un nastro, bloccarlo con un nodo nella parte interna e via, la maschera è pronta!

Disegni a costo zero

Chi ha detto che per avere una bella maschera occorre spendere tanto? Con le nostre idee avrete maschere di Carnevale originali ma soprattutto gratis!