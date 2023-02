Trucco viso Carnevale 2023: le idee più cool e i consigli per il make up perfetto

Scenografico e magnetico, un trucco viso per Carnevale realizzato ad arte può davvero essere in grado di fare la netta differenza anche senza necessariamente indossare un travestimento. Come ottiene tale risultato? Conoscendo i prodotti da usare e i consigli per un make up perfetto, è chiaro, e noi siamo qui esattamente per questo.

Un make up di Carnevale completo per il viso, che ricalchi in tutto e per tutto a una vera e propria maschera, vanta il potere di trasformare chi lo esibisce in qualsiasi cosa: dal trucco per Carnevale ispirato agli animali sino ai personaggi più insoliti ed originali, troverete di seguito tutto ciò che vi serve. Scopriamo ora insieme alcune delle proposte look più belle in assoluto per donne, uomo e bambini.

Come mascherarsi a Carnevale, dunque, per non passare inosservati? Coloro che non amano travestirsi non hanno davvero nulla da temere, in quanto un trucco eseguito in piena regola vestirà da sé i panni del protagonista offrendo la straordinaria possibilità, per un solo giorno, di essere qualcun altro. Oppure qualcos’altro, si intende.

Trucco viso di Carnevale per bambini

39

Contrariamente a quanto si pensi, realizzare un trucco Carnevalesco credibile e di impatto non necessita di grande manualità o chissà quale tecnica: basta giusto un pizzico di fantasia, uno di estro creativo e tanta voglia di divertirsi.

Perché non far scegliere al proprio bimbo o bambina un animale da riprodurre poi sul viso? Sarà sufficiente prendere spunto da una foto, dipingerlo con prodotti appositi per il truccabimbi… et voilà! Il gioco sarà fatto.

Ape, topo, tigre, coccinella, panda, orso e ghepardo sono solo alcuni degli animali più gettonati per truccare i bimbi. Ma non solo: via libera anche a tutte le principesse, super-eroi e personaggi dei cartoni animati.

Sì, il momento della preparazione può rivelarsi davvero divertente, specie se dedicato e condiviso con un bambino. Alla fine è di questo che si tratta, di un gioco, quindi preparati a sporcarti le mani ed a farti delle sane risate. Vediamo ora insieme qualche idea semplice e veloce!

Minnie Mouse make-up

18

Ecco una proposta trucco facile facile che si ispira ad uno dei personaggi in assoluto più amati dalle bambine – e non solo, diciamocelo – di tutto il mondo: Minnie Mouse.

Come fare il trucco da Minnie? I prodotti indispensabili a realizzarlo sono davvero pochi ed essenziali, primo su tutti l’iconico cerchietto con fiocco a pois!

Trucco da Farfalla

Foto Pinterest | La figlia dei fiori

Altra idea molto amata potrebbe ricadere sul diffuso make-up da farfalla, un vero classico tra i più piccoli. Le varianti sono davvero variegate e numerose, tanto che tra gli ingredienti utili a realizzarlo infatti vi è solo tanta fantasia. Scopri come realizzare il trucco da farfalla.

Make-up da Leopardo

Foto Pinterest | Vitoria Ingred

E’ la volta dell’animalier, sempre molto in voga, d’altronde. Adatto sia a bambini che ad adulti, il trucco da Leopardo costituisce un’altra proposta interessante ed immediata da ricreare.

Come si realizza il make-up da leopardo? Saranno sufficienti qualche macchia sparsa strategicamente sul viso e, anche qui, un bel cerchietto con orecchie annesse.

Trucco da Indiano

Foto Pinterest | Totoforza

Ora, invece, è il turno del trucco da Indiano: questo può dimostrarsi sicuramente facile da ricreare, ma anche molto originale a seconda di quali segni e disegni si scelgono per il viso.

Per realizzarlo bando ai pennelli: possono bastare anche solo le dita e qualche colore cremoso o, in alternativa, dell’ombretto bagnato.

Make-up da Pirata

Foto Pinterest | Dexter Duke

Uno fra i trucchi prediletti dai maschietti così come dalle femminucce potrebbe essere il make-up da Pirata. Immancabile la bandana sul capo, accompagnata da qualche ombreggiatura a contornare gli occhi per un sempreverde look alla Jack Sparrow.

Make-up da Unicorno

Foto Pinterest | Make-up Designory

Via libera a nuances pastello, perle, strass e brillantini per creare il perfetto trucco da Unicorno. Meglio ancora se indossato in coppia tra mamma e figlia. Oltre all’indispensabile cerchietto con corno fatato, il resto è pura fantasia.

Make-up da Sirena

Foto Pinterest | Fashion

Perché, invece, non buttarsi lasciandosi ispirare dal magico mondo di Atlantica e da Ariel per sfoggiare un meraviglioso trucco da Sirenetta? Ancora una volta sono benvenuti i colori pastello, nei toni del verde, del lilla e soprattutto dell’azzurro, con brillantini e strass a conferire quel tocco di glamour extra.

Make-up Glaciale

Foto Pinterest | My Works

Alcuni spunti possono sicuramente essere colti sia per quanto riguarda trucchi di Carnevale per bambini che per adulti, come nel caso dei make-up glaciali, da principesse e regine di ghiaccio. Azzeccatissimo ed obbligatorio l’utilizzo di strass e brillantini argentei per ricreare l’effetto brina.

Trucco viso di Carnevale per adulti

51

Il tempo del make-up Carnevalesco potrebbe essere una valida scusante per tornare bambini anche solo per un attimo, lasciandosi andare completamente all’estro creativo e, senza il bisogno di prendersi eccessivamente sul serio, assumere un’identità tutta nuova in cui sentirsi magari un po’ più liberi.

Ecco allora qualche spunto anche per i più grandi.

Make-up Multicolor

Foto Pinterest | Ludovica Cesarini

No, poco sopra quando si menzionava lo “sporcarsi le mani” non era affatto una casualità: quale occasione migliore se non questa per sfoggiare un make-up multicolor, che, nella quotidianità, difficilmente ci si concede?

Per realizzare un trucco multicolore non vi sono, in realtà, vere e proprie regole: le possibilità disponibili sono pressoché infinite, tanto che vale la pena lasciarsi guidare dal proprio istinto.

Trucco da Diavoletta

Foto Pinterest | kali.ledger

In quanto make-up gettonatissimo ogni anno, appare praticamente impossibile non citare il trucco da Diavoletta. Suvvia, non c’è bisogno di spaventarsi né del soggetto né tantomeno della sua realizzazione: per ricreare la diavoletta perfetta non vi è un’ opzione soltanto, si può dunque tranquillamente optare per la propria personale interpretazione del soggetto.

Make-up da Cleopatra

Foto Pinterest | Cosmo Ideas

Poteva mai mancare all’appello l’universalmente noto trucco da Cleopatra? La risposta è assolutamente no. Anche di questo negli anni se ne sono viste molteplici proposte, nulla impedirà dunque di realizzare il make-up da Cleopatra senza problemi.

Make-up da gatto

Foto Pinterest | Vorana

Adattabile indistintamente sia a bambini che ad adulti il trucco da gatto si rivela, ancora una volta, estremamente versatile e spiritoso.

Esso risulta ideale al contempo per quelle donne che desiderano sentirsi un po’ sensuali nel loro travestimento, con l’aggiunta di dettagli accattivanti che conferiscano un connotato magnetico al look, ma anche per i bambini nella sua versione più minimal, sempre efficace. Per ricreare il make-up da gatto infatti possono bastare appena due orecchie e qualche baffo sulle gote.

Make-up Vampira e Zombie

Foto Pinterest | Cosmo Ideas

Patiti del mondo macabro, all’appello: ce n’è anche per voi! È ora il turno dei classici trucchi da Vampiro e Zombie che, se portati nell’inquietante notte di Halloween in chiave un po’ più creepy, in occasione di Carnevale dovranno apparire vagamente glamour qualora ciò incontri il proprio gusto.

Per creare look da Zombie e Vampiri si può quindi trarre ispirazione dai molteplici spunti che vengono forniti dalla beauty community di anno in anno, impreziosendoli magari con qualche strass sul viso per un tocco di luce in più.

Make-up Cigno Nero

Foto Pinterest | Flavia Zúñiga

Una volta amato il thriller di Darren Aronofsky con protagonista la bella Natalie Portman non si può davvero non amarne allo stesso modo l’iconico trucco da Cigno Nero, e non vi è occasione migliore di Carnevale per sfoggiarlo.

Per ricreare il look da Cigno Nero basterà dunque seguire filo e per segno quello dell’attrice, oppure proporne in prima persona una versione maggiormente semplificata.

Make-up Clown

Foto Pinterest | My Works

Il trucco da clown è sicuramente uno dei più estrosi, tra quelli che si prestano a maggiori interpretazioni. Il primo passo per una precisa riuscita di questo è quello di sbiancare uniformemente il viso ricorrendo ad un fondotinta chiarissimo, dal finish opaco e rigorosamente a lunga tenuta, oppure ad un prodotto in crema dalla colorazione rigorosamente bianca.

Dopodiché si dovrà scegliere quale tipologia di pagliaccio impersonare: se triste oppure felice, sognante e spensierato o dall’aria persino un po’ inquietante e procedere con i dettagli servendosi delle texture e giocando con le applicazioni in rilievo per un effetto super glam e personale.

Make-up Vintage

Foto Pinterest | Algareh Only

Qualora si sia alla ricerca di un trucco ancor più originale ed insolito si può decidere di fare un autentico tuffo nel passato, optando per un throwback evocativo dei classici beauty look anni ’20/’30.

Uno tra questi potrebbe essere appunto il make-up da Flapper, sfacciato ed eccessivo, particolarmente adatto per definizione ad un’evenienza come quella di Carnevale.

Make-up maschera

Foto Pinterest | Fashion

Procedendo per il viale del classico, concedendo ancora maggior respiro al proprio lato artistico, uno fra i più semplici look da realizzare vede protagonista una vera maschera di Carnevale da truccare sulla faccia.

L’ispirazione giusta potrebbe derivare proprio dalle antiche maschere della tradizione carnevalesca, Arlecchino e Pulcinella per citare i più gettonati.

Make-up Geisha

Foto Pinterest | Yannick Ibañez

Il trucco da Geisha è poi senz’altro uno dei maggiormente amati, il quale – persino sulle passerelle – è stato nel tempo oggetto di svariate rivisitazioni le quali spaziano dal make-up tradizionale alle versioni più geometriche e futuristiche con aggiunta di colori vibranti.

Make-up Disney

Foto Pinterest | Maria Hiding

Ed ecco improvvisamente aprirsi sul finale un capitolo del tutto a parte: bambini e adulti amano trasformarsi temporaneamente nei personaggi del mondo Disney! Principesse, principi, Villains senza distinzione alcuna.

I migliori prodotti per creare il make-up perfetto

20

Abbiamo parlato a lungo di possibili spunti ed idee riguardanti il perfetto trucco di Carnevale, non staremo però dimenticando qualcosa? Manca ora il lato pratico, ossia quali sono i prodotti migliori per creare un make-up Carnevalesco e su quali è meglio fare affidamento.

A tal proposito esistono in commercio dei prodotti appositamente studiati, quali Aquacolor e Supracolor: rispettivamente, i primi si attivano mediante l’acqua alla stregua di autentici acquarelli, solo ideati ad hoc per stare a contatto con la pelle senza recarle danno. I secondi, invece, appaiono più cremosi e necessitano di essere fissati a lavoro ultimato tramite prodotti in polvere libera.

Mediante gli Aquacolor risulta più semplice realizzare decori più precisi – tutto dipende anche dal pennello impiegato – mentre per quanto riguarda i Supracolor il loro utilizzo ideale è quello di dipingere con essi superfici più ampie o soggetti poco precisi e dettagliati.

Siamo pronti a scommettere che ora il problema a cui far fronte non sia più da imputare ad una scarsa ispirazione quanto all’indecisione più totale di fronte a questa sfilza di spunti make-up…sbagliamo?