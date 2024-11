Idee regalo Sephora per donna: i cofanetti regalo per Natale

Tra le idee regalo Sephora per donna, ci sono i bellissimi cofanetti regalo per Natale che includono make-up, profumi e prodotti skincare.

I cofanetti regalo di Sephora sono tra le idee regalo per donna più belle per Natale. Le festività si stanno avvicinando e c’è chi già sta iniziando a pensare ai regali da poter fare. Che si tratti di qualcosa di originale o meno, non c’è che l’imbarazzo della scelta tra make-up, profumi e skincare, tra le altre cose.

I cofanetti Sephora non soltanto includono prodotti di qualità da provare, ma sono anche da collezione e belli da vedere. Scopriamo insieme le idee regalo Sephora per donna con i cofanetti regalo per Natale.

Cofanetti regalo di Sephora: Fenty Beauty

Il cofanetto Fenty Beauty, tra le idee regalo di Sephora, è uno dei più belli disponibili. Include, infatti, un Gloss Bomb Universal Lip Luminizer – Dragon Mami, un Gloss Bomb Heat – Hot Cherry e un Gloss Bomb Cream – Fenty Glow. Un trio, insomma, vincente per le labbra!

Si tratta di tre formule per labbra carnose, che donano una lucentezza incredibile e una tenuta nutriente. Il Gloss Bomb è l’ideale per avere delle labbra bellissime, durante le festività. Questo anche grazie alla tonalità corallo brillante. Quale scelta migliore per la stagione natalizia?

Set regalo Hypnotic Poison di Dior da Sephora

C’è, poi, il set regalo Hypnotic Poison di Dior da Sephora. Cofanetto Eau de Toilette e latte corpo in edizione limitata, fa parte della linea profumata sensuale e misteriosa. La confezione speciale è firmata da Pietro Ruffo e vanta delle decorazioni con sole e fiori in grado di evocare i giardini alla francese.

Le note di gelsomino si sposano alla vaniglia e agli altri ingredienti. Il latte corpo garantisce una pelle setosa e morbida, per un risultato profumatissimo e delicato.

Diorshow con mascara in edizione limitata, tra i cofanetti beauty Sephora

Infine, cosa comprare da Sephora? Diorshow è un cofanetto con mascara in edizione limitata. Nel cofanetto, sono inclusi Diorshow Iconic Overcurl e Diorshow Maximizer 4D. Must-have per le feste natalizie, anche questo cofanetto è stato disegnato da Pietro Ruffo, artista e amico della maison.

I mascara inclusi donano un effetto spettacolare alle ciglia, oltre che una sensazione di comfort grazie all’acqua floreale di fiordaliso. Le ciglia sono, quindi, rinforzate e rivitalizzate, diventando sempre più belle. Non dimenticate di dare un’occhiata anche ai best seller skincare Sephora e ai profumi.