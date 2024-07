Profumi Sephora in offerta, le promo estive più vantaggiose

La nota profumeria ha previsto per quest’estate sconti davvero pazzi, i profumi da donna più conosciuti a prezzi bassissimi.

Sephora per l’estate ha deciso di fare un regalo a tutte le donne mettendo in promo i profumi must have dell’estate, la grande catena di profumeria sa bene come sorprendere e con questi sconti c’è riuscita davvero. Dall’offerta fedeltà a quella prezzi da urlo, ci sono tanti vantaggiosi sconti che vale la pena conoscere per il summer shopping.

Chiaramente è sempre fondamentale scegliere il profumo giusto, altrimenti si corre il rischio di commettere un vero e proprio disastro. Ma Sephora ha pensato anche a questo, mettendo in promo fragranze differenti tra loro, sarà impossibile non trovare quello che fa per se.

I profumi Sephora in offerta, gli sconti imperdibili

Con l’arrivo dell’estate è tempo di saldi e Sephora ha deciso di anticiparsi mettendo in promo moltissimi suoi prodotti, dal make-up alla cura del corpo passando per i profumi. La linea di profumerie ha davvero fatto un regalo a tutte le sue clienti che decideranno di sbizzarrirsi con uno sfrenato shopping estivo. I profumi in offerta Sephora:

La Belle Le Parfum di Jean Paul Gaultier , il profumo più sensuale per eccellenza e dalla boccetta che riprende le forme di una donna ben si comprende l’alto potere ammaliante che ha. Un mix di pera con gelsomino, fava tonka e vaniglia afrodisiaca per una fragranza dolce e accattivante. In promo con “prezzi da urlo” (valida fino al 31 agosto), il costo è di 57,33 euro invece di 81,90 euro ;

, il profumo più sensuale per eccellenza e dalla boccetta che riprende le forme di una donna ben si comprende l’alto potere ammaliante che ha. Un mix di pera con gelsomino, fava tonka e vaniglia afrodisiaca per una fragranza dolce e accattivante. In promo con “prezzi da urlo” (valida fino al 31 agosto), il costo è di ; Light Blue di Dolce & Gabbana , un grande classico che nella nuova versione è ancora più intenso. Nato da una creazione di Oliver Cresp, si tratta di una fragranza fiorita e fruttata con note di limone e mela, arricchita da petali di gelsomino ed essenza di calendula. In promo con “offerta fedeltà” (valida fino al 31 luglio), il costo è di 106,40 euro invece di 133 euro .

, un grande classico che nella nuova versione è ancora più intenso. Nato da una creazione di Oliver Cresp, si tratta di una fragranza fiorita e fruttata con note di limone e mela, arricchita da petali di gelsomino ed essenza di calendula. In promo con “offerta fedeltà” (valida fino al 31 luglio), il costo è di . Scandal di Jean Paul Gaultier, il profumo che non ha alcun limite, il flacone rosso fiammante rimanda alla passione travolgente di questa fragranza. Il profumo ideale per chi ama farsi notare subito appena entra in una stanza, un mix di gelsomino, vaniglia nera e caramello saluto. In promo con “offerta fedeltà” (valida fino al 31 luglio), il costo è di 56,63 euro invece di 80,90 euro.

Sephora quest’estate ha deciso di superarsi davvero con promo che partono dal 20% e arrivano in alcuni casi al 30%, questo è il momento giusto per comprare un profumo.