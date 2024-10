Best seller Sephora: i migliori prodotti skincare da avere assolutamente

Ci sono dei prodotti skincare Sephora considerati dei veri best seller. Sono tra i migliori e non possono mancare dalla beauty routine.

Punto di riferimento nel settore della bellezza, Sephora offre un’ampia selezione di prodotti in grado di soddisfare tutti gli appassionati di skincare. Diverse sono le offerte imperdibili per farsi travolgere dalla inevitabile tentazione di provare davvero tutto.

Per iniziare al meglio la stagione autunnale prendendosi cura della propria pelle, non si devono perdere alcuni must-have da inserire nella propria beauty routine. Scopriamo insieme i best seller di Sephora, ovvero i migliori prodotti skincare da avere assolutamente.

I migliori prodotti skincare di Sephora: il Natural Beauty Elixir

Tra i migliori prodotti skincare di Sephora, c’è il Natural Beauty Elixir. Si tratta di un olio naturale nutriente e rigenerante. Praticamente, è un elisir naturale al cento per cento, in grado di idratare la pelle oltre che di nutrirla e rigenerarla. Questo per merito della presenza di antiossidanti e acidi grassi, presenti negli oli spremuti a freddo: olio di chia, olio di semi d’uva, olio di argan, olio di avocado, olio di nocciole, olio di mandorle e olio di jojoba.

In questa formulazione, sono presenti anche dei petali di elicriso. Vanta proprietà antinfiammatorie, antietà ed è indicato per le pelli più sensibili. Può essere applicato nella routine di bellezza, da massaggiare su collo e viso come ultimo passaggio oltre che su capelli e unghie.

Cosa comprare da Sephora: patch detox contorno occhi

DetoxifEYE – Patch Detox Contorno Occhi è un prodotto vegan, creato con ingredienti di origine non animale, non testato sugli animali e senza parabeni. Si tratta di un prodotto in grado di ridurre istantaneamente le occhiaie, idratare e lenire la pelle e decongestionare gli occhi gonfi. Tra gli ingredienti, sono presenti cetriolo, oro, cocco, acido ialuronico, lampone, ribes nero, mirtillo, camelia, aloe vera e caffeina che leviga e decongestiona diminuendo le occhiaie.

Può essere utilizzato ogni giorno, oppure in base alla necessità. I patch possono essere applicati sulla pelle pulita e asciutta e sotto l’occhio. Vanno lasciati agire per circa dieci minuti.

Prodotti virali Sephora: crema contorno occhi con vitamina C e collagene

Infine, per rinnovare la routine di bellezza non ci si deve far mancare alcuni dei prodotti più desiderati, ovvero Banana Bright+ Eye Crème, una crema contorno occhi con vitamina C e collagene. Con formula senza profumo e a base di oro e collagene, questa crema illumina, diminuisce le occhiaie e contribuisce a migliorare l’applicazione del correttore.

Tra i suoi ingredienti, troviamo anche bioflavonoidi – antiossidanti di origine vegetale – che contrastano i radicali liberi ed estratto di arancio trifogliato. Questo prodotto skincare migliora anche l’idratazione ed è vegan. È consigliabile applicarlo la mattina e la sera sull’interno contorno occhi. Da non perdere anche i profumi Sephora e il meglio del make-up.