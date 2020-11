Sephora, il tempio degli amanti della bellezza. Certo, oggi le altre grandi catene di profumerie si sono messe in pari, ma lei è stata la prima a portare in Italia quei marchi super esclusivi di cui sapevamo poco ma che spopolavano all’estero, a farci appassionare ancora di più a packaging, performance elevate e ricerca della qualità.

Ma quali sono i prodotti più amati e più venduti da Sephora attualmente? Scopriamoli insieme!

I best seller di Sephora

I prodotti più venduti cambiano di continuo, seguendo i trend, l'entusiasmo per le nuove uscite o l'opinione diffusa sulla qualità storica di un marchio. Ad oggi, novembre 2020, tra i best seller delle varie categorie troviamo molte conferme ma anche qualche sorpresa. Fondotinta: Fondotinta Perfezionante 10 Ore – Sephora Collection Il fondotinta più venduto è proprio del marchio Sephora Colletion. Universale e a lunga tenuta, è disponibile in 37 colorazioni e la coprenza è modulabile, da molto leggera ad alta, adattandosi a tutti i tipi di pelle. Prezzo: 17,99 € Correttore: Correttore Antiocchiaie Alta Coprenza Anche in questo caso, il più venduto fa parte della Sephora Colletion e si tratta del correttore idealmente da abbinare al Fondotinta Perfezionante 10 Ore. Disponibile in 30 colorazioni, è molto leggero ma allo stesso tempo coprente, pensato soprattutto per il contorno occhi. La grande disponibilità di tonalità lo rende adatto anche per il contouring. Prezzo: 14,99 € Contouring: Match Stix Matte Skinstick Fondotinta, correttore, ombretto, blush, rossetto: lo stick di Fenty non ha limiti. La sua forma e l'ampia gamma colori fanno sì che sia perfetto per delineare i volumi del viso in poco tempo e senza sprecare prodotto. Inoltre, è studiato per resistere a lungo anche su pelli grasse che si lucidano facilmente. Prezzo: 24,00 € Cipria compatta: Close-Up Smoothing Pressed Powder Il marchio italiano Nabla: da giovane promessa che era, ora è una certezza del mondo beauty. La sua cipria compatta è amatissima per il suo essere molto leggera. Fissa, leviga e non si nota. Prezzo: 22,00 € Cipria in polvere libera: Close-Up Baking & Setting Powder Anche nelle ciprie libere, il leader è Nabla. Questa è adatta sia al baking che per opacizzare delicatamente, inoltre è traslucida, perciò si adatta a tutti gli incarnati senza lasciare aloni o macchie. È così fine che può essere utilizzata anche da chi ha la pelle secca o sensibile per fissare la base cremosa. Prezzo: 18,00 €

Blush: Lip Et Cheek Mini

Ecco una prima sorpresa: il blush più venduto non è un classico in polvere, bensì quello in stick di Milk Makeup. Può essere utilizzato sia su guance che labbra per un look naturale e sugli stessi toni. La più venduta è la versione mini del prodotto (6 g), ma sul sito di Sephora è disponibile anche in formato più grande (28 g).

Prezzo: 12,00 €

Bronzer: Hoola

La terra abbronzate per eccellenza si riconferma lei, la Hoola di Benefit Cosmetics. Dal profumo paradisiaco e dalla sfumabilità ottimale, promette di dare alla pelle la sensazione di essere baciata dal sole delle Hawaii. Disponibile in quattro colorazioni, è probabilmente la più amata e consigliata dagli influencer. Per chi volesse provarla, consigliamo di acquistare la versione da viaggio più piccola ed economica, sempre disponibile da Sephora.

Prezzo: 38,90 €

Illuminante: Dior Backstage Glow Face Palette

Uscita da pochissimo, ma giù super amata, questa palette di illuminanti firmata Dior è pigmentatissima e molto luminosa. Perfetta per viso, corpo e occhi, brilla di luce propria in maniera incredibile. Da Sephora è disponibile in cinque varianti.

Prezzo: 26,90 €

Sopracciglia: Precisely, My Brow Pencil

Benefit ha fatto delle sopracciglia il suo punto di forza. Tutta la gamma dei prodotti dedicati a questa parte del viso sono i più apprezzati e venduti del settore. Questa matita sopracciglia consente un tratto molto preciso e assicura una lunga tenuta. Disponibili in 18 shades.

Presso: 29,90 €

Palette occhi: Spice Of Life Eyeshadow Palette

Zoeva, marchio celebre per i pennelli arrivato anche in Italia da pochi anni, propone questa palette dai toni caldi ispirati alla cannella e alle spezie, molto versatile e adatta a tutti gli incarnati. La grande qualità degli ombretti è abbinata a un prezzo piuttosto contenuto rispetto ai grandi nomi venduti da Sephora, il che la rende ideale anche per un regalo natalizio.

Prezzo: 22,00 €

Eyeliner: Mini Tattoo Liner Trooper Black

Nonostante il rebranding e il cambio di nome, l’eyeliner di KVD Vegan Beauty resta il più amato per la sua capacità performante. Facile da usare grazie al pratico applicatore, nerissimo e super resistente, non ha eguali. La più venduta è la versione da viaggio (0,2 ml) del Tattoo Liner, ma da Sephora si trova anche la dimensione standard.

Prezzo: 12,00 €

Mascara: BADgal BANG !

Il mascara volumizzante di Benefit promette ciglia esplosive. L’applicatore in silicone divide bene le ciglia e soprattutto applica in maniera omogenea il prodotto su ciascuna, così che siano ben rimpolpate e lo sguardo aperto. C’è anche in versione blu elettrico per chi vuole osare.

Prezzo: 29,50 €

Rossetto: Rouge À Lèvres Satin

Gucci è da relativamente poco tempo che si è lanciato nel settore beauty, eppure i suoi prodotti sono già molto richiesti per la loro allure così chic ed elegante. I rossetti da finish satinato e il packaging super lusso sono i più venduti da Sephora.

Prezzo: 41,90 €