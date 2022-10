Tavola di Halloween: idee per decorare ed apparecchiare in modo originale

La notte più spaventosa dell’anno è sempre più vicina! Iniziano i preparativi per addobbare e decorare la casa per Halloween in ogni minimo dettaglio, non possono mancare i simboli tradizionali del 31 Ottobre: zucche, streghe, scheletri ed altre decorazioni spaventose. Per pianificare una festa di Halloween in pieno stile americano, con travestimenti, trucchi, racconti e film horror, dobbiamo prima di tutto occuparci della tavola, dove avrà inizio la serata. Se vi state domandando come apparecchiare e decorare alla perfezione la tavola di Halloween siete nel posto giusto! Vi proponiamo le idee più interessanti e spaventose alle quali ispirarvi.

Vediamo insieme come decorare la tavola con addobbi ed elementi caratteristici di questa ricorrenza, per creare la giusta atmosfera da brividi. Tantissimi spunti e immagini da copiare, a partire dalla tovaglia, tovaglioli, segnaposto ai centrotavola più divertenti ed originali.

La tovaglia per una tavola spettrale

Foto Shutterstock | Lazhko Svetlana

Il primo passo per preparare una tavola da paura è la scelta della tovaglia, le opzioni sono tante, tra le più gettonate troviamo sicuramente la tovaglia total-black un must infallibile per la notte delle streghe. Per un’alternativa più vivace e divertente, in perfetto stile moderno, optate per una tovaglia arancione o a righe black and white.

Foto Shutterstock | HALCHYNSKA KSENIIA

Se volete realizzare delle decorazioni più particolari vi consigliamo di aggiungere ad una classica tovaglia tinta unita delle finte ragnatele nere, renderanno il tutto più macabro e spaventoso.

Tovaglioli originali per la tavola di Halloween

Foto Shutterstock | Lazhko Svetlana

Il colore dei tovaglioli richiama ancora una voltà le tonalità delle tenebre, neri, arancioni o rossi, ovviamente in pendant con la tovaglia. In commercio potete trovare dei tovagliolini con fantasie divertenti, perfetti per un Halloween party con i bimbi, altrimenri vi consigliamo di utilizzare dei semplici modelli tinta unita che avete in casa, aggiungendo dei dettagli spaventosi.

Foto Shutterstock | apolonia

I tovaglioli per questa serata spettrale, oltre a essere abbinati alla tovaglia sottostante, potranno essere decorati con l’utilizzo di ragni finti o piccole composizioni realizzate con il fai da te. Ad esempio, come nella foto qui sopra, potreste pensare di creare dei piccoli e divertenti porta tovaglioli a forma di cappello da strega, utilizzando semplicemente del cartoncino nero e del nastro arancione.

Segnaposto creativi per Halloween

Foto Shutterstock | olgakimphoto

Per stupire i vostri ospiti il segnaposto personalizzato può essere una splendida idea! Se volete impreziosire la tavola con un dettaglio a tema ma comunque elegante e raffinato, potete realizzare dei segnaposto fai da te. Basterà munirvi di cartoncini colorati e decorati in perfetto stile Halloween e accompagnarli con dei gadget spaventosi, come piccoli ragni, zucche o fantasmini.

Foto Shutterstock | 5 second Studio

Se invece volete realizzare un segnaposto creativo e dare sfogo alla fantasia, i biscotti di Halloween personalizzati sono quel che fa per voi! Accendete il forno e preparatevi a realizzare dei biscottini divertenti e davvero golosi, potete creare delle forme ad hoc per l’occasione e decorarli come preferite, scrivendo il nome dell’invitato con una saccapoche.

Decorazioni horror: centrotavola e candele di Halloween

Foto Shutterstock | Senyuk Mykola

Per decorare la nostra tavola di Halloween, che ne dite di creare dei porta candele con delle zucche? Se state pianificando di festeggiare la notte più horror di tutto l’anno con i vostri amici, organizzando una bella cenetta casalinga, non dimenticate che la tavola, così come il resto della casa, dovrà essere addobbata a tema.

Foto Shutterstock | PV productions

Se i porta candele non possono assolutamente mancare sulla tua tavola, ecco un’idea carina per realizzarne alcuni con le tue mani. Basterà comprare delle piccole zucche e svuotarle quanto basta per inserire al loro interno delle candele.