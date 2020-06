È risaputo che i tagli di capelli corti sono l’ideale per togliere qualche anno dall’aspetto di ogni donna, ma nulla vieta di sfoggiare un lunga e meravigliosa chioma. Non tutte, però, se lo possono permettere superata una certa età, per il semplice fatto che con l’avanzare degli anni il capello tende a indebolirsi, per questo sarebbe meglio optare per un taglio corto. Esistono dei veri e propri consigli efficaci per fregare l’anagrafica e giocare d’anticipo con tagli, colori e pettinature capaci di capaci di ringiovanire il look e di valorizzare il viso nascondendo le imperfezioni e le eventuali rughe. Ma per scegliete il taglio adatto non dovete considerare solo la forma del viso e degli occhi ma anche il tipo di capelli: il medesimo taglio effettuato su capelli differenti può avere un risultato davvero differente. Ecco, quindi, quali sono i tagli di capelli che ringiovaniscono!

Continua a leggere

Tagli di capelli che ringiovaniscono il viso

Ma quali sono i tagli di capelli che fanno sembrare più giovani? Oltre alle mode e tendenze del momento che disciplinano il look delle donne di tutte le età, occorre prestare particolare attenzione soprattutto alla lunghezza. Tendenzialmente i capelli lunghi ringiovaniscono anche se diventa fondamentale non sottovalutare mai il fatto che la lunghezza, se non curata, possa invece trasformarsi in un’arma a doppio taglio sfociando addirittura in un effetto, talvolta, poco fine. Una lunga e folta chioma ben trattata e asciugata con la giusta messa in piega può ringiovanire il viso di qualche anno.

Continua a leggere

Una via di mezzo che coincide anche con le tendenze del momento è il bob cut o la sua versione allungata, il famoso long bob molto in voga negli ultimi anni. Se invece partite proprio da capelli di media lunghezza, potreste fare un carré pari o scalato, a seconda dei gusti e del tipo di capello. Anche la frangia può essere utile per ringiovanire di qualche anno, dato che può nascondere le rughe sulla fronte.

Continua a leggere

Continua a leggere

Tagli di capelli corti che fanno sembrare più giovane

Spesso accorciare i capelli ringiovanisce di qualche anno. Per questo motivo vediamo sempre più spesso tagli di capelli corti tra le over 50 con un effetto davvero cool, chic e femminile. Fatevi un’idea sfogliando la nostra fotogallery con alcuni esempi di tagli di capelli femminili giovanili: una raccolta dei migliori tagli di capelli anti età che vi faranno sembrare più giovani. Il pixie cut è senza ombra di dubbio il taglio di capelli corto più gettonato: è chic, femminile e può essere portato sia spettinato che liscio.

40

Se volete dimostrare i vostri 40 anni e più con orgoglio, attente a scegliere il taglio giusto: un taglio di capelli sbagliato potrebbe invecchiarvi di qualche anno. Lasciatevi consigliare dal vostro parrucchiere di fiducia, in base alla forma del viso e alla tipologia del capello, saprà se puntare meglio ad un taglio corto scalato o un’acconciatura lunga e sfilata.

Continua a leggere