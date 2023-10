I 20 errori di acconciatura che fanno apparire molto più vecchia

Ci sono 20 errori che si fanno nell’acconciatura che fanno apparire più vecchia: ecco cosa evitare quando si va dal parrucchiere.

Il taglio di capelli è molto importante per un viso, ecco perché fare degli errori quando si va dal parrucchiere potrebbe addirittura aggiungere degli anni e far sembrare più vecchia. Anche se ci sono tante tendenze da seguire, non è detto che sia quella migliore per il proprio viso o per la propria età.

Prestare attenzione a questi errori vuol dire addirittura ringiovanire. D’altronde, per ogni età c’è un taglio di capelli più adatto, un colore che fa risaltare di più e dei consigli per non sbagliare. Non c’è per forza bisogno di seguire le tendenze.

Gli errori da non fare con l’acconciatura

Ci si può pentire immediatamente dopo un taglio di capelli sbagliato specie se, portandolo, fa sembrare più vecchie. Ci sono alcuni accorgimenti quando si ha in mente di cambiare accorciatura, per evitare degli errori controproducenti sia nel colore che nel taglio e, ovviamente, nell’acconciatura.

Gli errori da non fare quando si cambia acconciatura:

Evitare i capelli piatti: la riga in mezzo e i capelli piatti, sono poco valorizzanti per una donna matura. È importante invece aumentare il valore dei capelli e optare per tagli più corti. Tagliare poco di frequente: spesso si associano i capelli lunghi alla giovinezza. In realtà i capelli di una donna più avanti con l’età sono sottili e quindi questo fa sembrare più vecchia. Meglio optare per un taglio che arrivi alla clavicola o un caschetto. Non incorniciare il viso: anche se si opta per un taglio pari, è importante che alcune ciocche incornicino il viso. Questo darà un aspetto più rinfrescato e risalterà gli zigomi per un effetto “lifting” istantaneo. Fare la frangia: è possibile tagliarla ma deve essere adatta al proprio stile di vita. Una frangia infatti va rifinita almeno ogni due o tre settimane, e deve essere adatta al proprio viso. Scurire i capelli: i capelli troppo scuri sembrano troppo piatti e porteranno l’attenzione sul viso e quindi alle possibili rughe sulla pelle. Meglio schiarire le tonalità per avere un effetto baciato dal sole e molto più naturale. Trascurare il cuoio capelluto: questo va curato attentamente ad esempio usando una spazzola per il cuoio capelluto sotto la doccia. In questo modo si eviteranno il diradamento e la caduta dei capelli (si possono anche assumere integratori per tale scopo). Indossare accessori da ragazza: si possono raccogliere i capelli in una fascia o in una coda di cavallo ma è meglio evitare elastici colorati. Optare invece per accessori più eleganti come foulard di raso, semplici mollette di perle e elastici. Tagliare strati troppo corti: questo è un errore che porta a delle punte molto sottili e ciò toglie corpo ai capelli facendoli sembrare ancora più sottili. Usare troppo balsamo: questo prodotto piuttosto che far apparire i capelli morbidi e lucenti, li appesantisce facendoli sembrare unti e flosci. È importante leggere le etichette per capire quale balsamo usare (ad esempio se si hanno i capelli crespi).

Evitare i toni cinerei: su alcune donne i riflessi cenere o castano, beige o vaniglia, non sono sempre la scelta migliore perché magari non si adattano al loro incarnato, facendolo risultare grigiastro. Usare uno shampoo economico: non è necessario spendere una fortuna per avere capelli sani ma di certo usare prodotti scadenti può peggiorare la situazione. I prodotti che contengono solfati, ad esempio, scoloriscono velocemente e sono estremamente essiccanti. Eseguire delle schiariture sbagliate: il posizionamento dei colpi di sole invecchia tanto quanto un colore sbagliato. È importante che ci sia il giusto spazio tra una schiaritura e l’altra e quindi è sempre consigliabile affidarsi a dei professionisti quando si tratta di capelli. Esagerare con extension e parrucche: se si indossano parrucche ed estensioni troppo folte, i lineamenti del viso si appesantiranno, facendo risultare più vecchie. Se proprio si volessero usare, meglio optare per extension o parrucche che rispecchiano la densità naturale del proprio capello. Usare prodotti chimici aggressivi: meglio optare per prodotti realizzati con ingredienti delicati e poco lavorati (come aminoacidi, aloe e proteine). Rinunciare al diradamento dei capelli: quando ci si accorge che i capelli si stanno diradando, optare per soluzioni a base nutraceutica che sono molto efficaci. Anche il fitness e il benessere hanno un ruolo molto importante in questo. Non prestare attenzione ai capelli grigi: quando la melanina nei capelli diminuisce, i capelli diventano grigi. Una buona “manutenzione” del colore è importante, quindi recarsi dal parrucchiere più spesso può essere una buona idea. Non cambiare taglio di capelli: è importante cambiare taglio di capelli in base al proprio viso e al tipo di capelli che cambia nel tempo. Un parrucchiere professionista terrà conto di questi fattori e consiglierà il miglior taglio di capelli adatto al proprio tipo, alla sua struttura e alla forma del viso. Non fare ritocchi alle radici: oltre ad essere antiestetico, molte volte si evita di fare ritocchi alla radice. Invece è importante mantenere sempre il colore omogeneo anche per la salute stessa dei capelli. Fare un’acconciatura sbagliata: usare immagini di celebrità e modelle come riferimento non è sempre la cosa migliore da fare. Meglio cercare un facsimile della struttura e del volume dei propri capelli, in modo che anche per il parrucchiere sia più semplice replicare quello stile. Non cambiare stile: è invece importante cambiarlo. Non basta cullarsi del fatto che con il taglio di capelli che si sta portando in quel momento si ha un aspetto “giovane”. C’è sempre da modificare qualcosa man mano che gli anni passano.

Fare attenzione a tutti questi aspetti ed evitare questi errori è davvero importante per non sembrare più vecchia e anzi, ringiovanire!