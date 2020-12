I migliori regali di Natale last minute (e low cost)

Manca davvero pochissimo a Natale, e come ogni anno ci siamo ridotti all’ultimo. Se stai leggendo è perché sei alla ricerca delle migliori idee per regali di Natale last minute e che magari siano anche low cost. Eccoci dunque a stilare un elenco di idee carine, facili da reperire soprattutto online e che non costino una fortuna.

Regali di Natale last minute da fare in casa

Se ti piace creare con quello che hai in casa o perché vuoi regalare qualcosa di assolutamente personale, per il fai da te ci sono davvero tantissimi spunti. Ti abbiamo già suggerito come creare in casa prodotti beauty (burro cacao, struccante, maschera all’argilla e scrub) oppure oggetti utili e creativi (dai biscotti ali sacchetti profumati fino alla sciarpa ai ferri), ma ora scopriamone altri, super facili da realizzare.

Il barattolo con il preparato per biscotti

Molto instagrammabile, super gradito: si tratta di un barattolo, possibilmente di vetro, che contiene tutto il necessario per preparare degli ottimi biscottini. Per renderli scenografici basta inserire un ingrediente alla volta (ovviamente solo le polveri) così che si creino strati di diversi colori. Ovviamente si possono regalare barattoli fai-da-te anche per preparare pane, plumcake, risotti, ecc. L’importante è sempre decorare con etichetta e corredare di istruzioni per la preparazione.

Per i biscotti al cioccolato, inserire 400 g di farina, 120 g di cacao amaro, 120 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci e gocce di cioccolato. Specificare che vanno aggiunti 300 g di burro, 2 uova e 2 tuorli, il tutto va messo in forno per 15 minuti a 180°C et voilà.

I coupon delle esperienze

Regalo personalissimo da fare all’amico del cuore. Si tratta di una serie di coupon che potete creare voi con dei fogli colorati oppure acquistare già impostati sui quali scrivere quali esperienze / servizi può richiedere chi li riceverà. Questo carnet può essere relativo momenti da passare insieme, consigli, richieste speciali. L’ideale da donare a chi ha un’intesa speciale con noi e che di sicuro si divertirà a riceverlo.

Una playlist personalizzata

In un mondo totalmente digital, creare qualcosa di personalizzato è facilissimo. E non c’è niente di più personale della musica, per questo creare una playlist è un modo di dimostrare l’amore e il bene che proviamo. Le canzoni che ci fanno pensare alla persona a cui la stiamo donando oppure tutte quelle che vorremmo scoprisse: ci vuole poco a stupire!

Quali regali acquistare subito online

La consegna veloce è tutto quello di cui ora abbiamo assolutamente bisogno. Sì, ma cosa comprare? La scelta è ampissima ma niente panico, soprattutto se la persona a cui devi fare il regalo di Natale last minute non la conosci approfonditamente: dai un’occhiata alle nostre proposte sotto i 35 € prima di buttarti nell’intricato mondo del web.

Smartbox – Ingredienti a domicilio per 3 ricette per 2 persone con Quomi

Non il solito pacchetto per un week end o una cena, ma un’idea più originale: una food box con tutto l’occorrente per preparare ben 3 cene per 2. Chi non vorrebbe riceverla?

Prezzo: 31,92 €

“AMURUSA” kit da degustazione 6 bottiglie di birra

Il Birrificio Namasté propone questo set di sei birre tutte da gustare: bianca, rossa, ambrata… ce n’è per tutti i gusti. Ovviamente, è made in Italy.

Prezzo: 24,90 €

Mix di tre cactus diversi

Facilissimi da curare ma molto belli: questi cactus sono un’idea regalo molto carina soprattutto per chi ha da poco comprato casa o deve decorare un nuovo ufficio.

Prezzo: 17,99 €

Dulau – Pezzo Borsa a Tracolla in Tela

Una borsa in tessuto è davvero sempre utile: per la spesa, per tutti i giorni, per quando serve una busta extra. Una stampa originale unisce l’estetica al funzionale.

Prezzo: 13,99 €

Cucina per principianti

Il libro giusto da regalare a chi non ha la più pallida idea di come si cucini ma vuole iniziare a cimentarsi in quest’arte. Perfetto per fare un dono con un pizzico d’ironia.

Prezzo: 7,50 €

I regali super last minute: gli abbonamenti

Il tempo rimasto è così poco che nemmeno una spedizione super express potrebbe aiutarci: allora regaliamo un abbonamento a una rivista, a un servizio di consegna o di streaming, o una classica gift card.

Riviste

Una rivista rimane un piacere da sfogliare. Potrebbe essere interessante regalare un abbonamento a una che tratta di arte oppure design, così da donare una vera e propria esperienza nel bello.

Netflix

È quasi il 2021: non si può non avere un abbonamento a Netflix! Sono disponibili gift card di diversi importi a partire da 25,00 €.

Spotify

L’app più popolare per l’ascolto della musica in streaming propone diversi abbonamenti della durata di un anno. E per gli studenti costa meno di 5 €.

Audible o Storytel

Un catalogo infinito di podcast e audiolibri: Audible o Storytel sono i due servizi più utilizzati per gli amanti delle parole da ascoltare.

Abiby

Il regalo perfetto per una beauty addicted: Abiby invia a casa una box ogni mese con tanti prodotti beauty da provare e scoprire.

