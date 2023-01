Hime haircut: la tendenza capelli che ti trasforma in una principessa giapponese

Che la frangia stia alle tendenze capelli del momento come una borsa griffata sta al braccio di un’incallita fashionista è oramai un fatto assodato. Quello che ancora non avevamo previsto, invece, è quante versioni di essa sarebbero sopraggiunte! Diviso tra la bottlenack bang e quella a tendina, il popolo di TikTok ama cimentarsi da ormai tempo nella più o meno rischiosa realizzazione fai-da-te del look. Pare però che la nuova ossessione si chiami Hime Haircut, e che abbia inaspettatamente alzato l’asticella in termini di difficoltà.

Hime haircut: cos’è e a chi sta bene

Foto Pinterest | Love Hairstyles | Tutorials & Ideas: Updo, Braid, Bob, Fishtail, Bun

Prendendo posto tra i tagli scalati più stravaganti in circolazione, questo prende il nome dalla parola “principessa” in lingua giapponese, affondando le sue radici nella storia e, più precisamente, ricordando il caratteristico taglio delle nobildonne del periodo Heian. L’hairlook prevede una frangia frontale morbida incorniciata da ciocche laterali più nette ad accarezzare gli zigomi, con le restanti lunghezze libere e fluenti lungo la schiena. La sua peculiarità è proprio lo stacco netto tra di queste, quasi come se fossero in scala.

A differenza della classica frangia, piena oppure sfilata che sia, capace di conferire una sferzata di freschezza al più anonimo dei look senza per questo stravolgerlo eccessivamente, l’Hime haircut non è certo quello che definiremmo allo stesso modo un taglio adatto a chi non ama attirare l’attenzione su di sé, così come le trasformazioni radicali. Il suo punto di forza è però senz’altro il suo adattarsi a capelli lisci e mossi senza differenza alcuna: scenografico e ancor più geometrico se visto su di un liscio lucente e perfetto, si mostra addirittura delizioso se le ciocche si arricciano sul volto assecondando la naturale direzione del capello.