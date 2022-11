Harry Styles e Olivia Wilde si sono lasciati, ma lui ha un altro serissimo problema

Sono trascorsi quasi due anni dall’inizio della love story, ma ora, secondo TMZ, sarebbe tutto finito (o quasi) tra Harry Styles e Olivia Wilde. Il cantante e la regista di Don’t worry darling – dopo la faida con Florence Pugh – avrebbero deciso di imporre una pausa alla relazione e ora il mondo non parla d’altro. Anzi no. C’è qualcos’altro che in queste ore fa discutere in tutto il pianeta e riguarda proprio Styles: nel suo presente c’è un altro serissimo problema che ha i contorni del mistero.

Harry Styles e Olivia Wilde si sono lasciati…

Foto Instagram | @glamourbuffofficial – Olivia Wilde e Harry Styles

Harry Styles e Olivia Wilde si sarebbero detti addio, o forse è un arrivederci, ma TMZ assicura: “Hanno messo in pausa la loro relazione“. La coppia più chiacchierata del gossip d’oltreoceano avrebbe scelto di separarsi e lei, attrice e regista di Don’t worry darling, sarebbe rimasta a Los Angeles mentre l’artista si dirige all’estero per i suoi impegni musicali.

Cosa è successo? Non è dato saperlo. La storia potrebbe davvero concludersi qui, secondo i rumors, con una rottura che arriverebbe a quasi due anni dall’inizio del rapporto.

Il fitto programma della tournée di Harry Styles e gli impegni familiari di lei avrebbero in qualche modo inciso nella decisione. Sarà davvero finita? Lui, di sicuro, ha un’altra grana da risolvere al più presto, qualcosa di “misterioso” che rischia di metterlo in pericolo.

…ma il cantante ha un problema serio da risolvere

Milioni di persone hanno notato quello che sta accadendo ormai in tutti i concerti di Harry Styles, un vero e proprio giallo senza ancora soluzione. Non c’è live in cui la popstar non diventi bersaglio vivente di un incredibile lancio di oggetti di vario tipo, dalle bottigliette d’acqua alle lattine, passando per cibi come kiwi e nugget di pollo, ma anche caramelle.

Una di queste lo ha addirittura colpito all’occhio costringendolo a una smorfia di palpabile dolore, nonostante la scelta di proseguire stoicamente il suo show.

La domanda che tutti si fanno è soltanto una: “Perché la gente tira oggetti addosso a Harry Styles?”. Ebbene, non c’è una risposta. Il mistero è così fitto che neppure lui si è espresso al riguardo, ma una cosa appare chiara: si tratta di una pessima abitudine che, tra il suo pubblico, sembra prendere il sopravvento esponendolo al rischio di restare gravemente ferito.