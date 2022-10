Olivia Wilde smascherata dall'ex tata: "Così iniziò la faida con Florence Pugh...

La tata: grande supporto in casa, ma anche grande conoscitrice del ménage familiare e detentrice di segreti inconfessabili (o quasi)… Dovrebbe averlo imparato bene Olivia Wilde, attrice e regista di Don’t Worry Darling che proprio la ex tata avrebbe smascherato in merito alla faida esplosa con la collega Florence Pugh (da lei diretta sul set dello stesso film i cui retroscena, così spinosi e turbolenti, dovrebbero diventare a loro volta materia da cinema)…

Olivia Wilde e la faida con Florence Pugh: l’ex tata la incastra…

Da tempo il gossip sparla della lotta intestina tra Olivia Wilde e Florence Pugh, entrambe impegnate sul set di Don’t worry darling, la prima come regista e la seconda come attrice. Pomo della discordia l’amore tra Olivia Wilde e Harry Styles, nato proprio sotto i riflettori della pellicola. Ed è ancora su quel set che sarebbe scattata la scintilla delle tensioni crescenti tra le due dive, a quanto pare in modo piuttosto veloce e acceso.

A dare un resoconto del retroscena spinoso del film – che meriterebbe una sceneggiatura a sé per quante sono le sfumature livide tra le protagoniste – sarebbe stata l’ex tata dei figli di Olivia Wilde e Jason Sudeikis, Erika Gerano, portatrice di una presunta “verità” scomoda per la regista.

Ma cosa avrebbe detto di così importante l’ex collaboratrice di Olivia Wilde? Secondo le sue dichiarazioni al Daily Mail, l’ex tata avrebbe riferito a Florence Pugh che la regista si era lamentata con Jason Sudeikis perché l’attrice avrebbe dormito con Harry Styles… Una rivelazione scottante che avrebbe dato il via alla guerra tra le due donne chiave della pellicola. Stando alla testimonianza, Wilde avrebbe quindi svelato al suo ex che tra Florence Pugh e Styles c’era qualcosa mentre lei era ancora legata a Zach Braff. Una vera e propria soap dal sapore sempre più amaro…