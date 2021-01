Il nuovo anno si apre con un gossip molto succoso: Olivia Wilde e Harry Styles sono la prima coppia vip del 2021.

Dopo voci che volevano la cantante Miley Cyrus potenziale protagonista di un flirt con l’ex One Direction, ora arrivano le foto esclusive di Page Six a scombinare la cronaca rosa.

L’attrice americana (36 anni) e il cantante inglese (26) sono arrivati insieme al matrimonio del manager di lui, Jeffrey Azoz: una cerimonia riservatissima a Montecito in California, pare officiata dallo stesso Harry, dove quest’ultimo ha presentato a tutti Olivia come la sua ragazza.

Lei in un meraviglioso abito floreale con fascia tra i capelli in tinta, lui in completo elegante dallo stile particolare che lo contraddistingue (non a caso è uno dei volti di Gucci): la coppia ha attirato subito l’attenzione in quanto molto belli, felici e affettuosi, come riportano i ben informati.

Olivia Wilde e Harry Styles: un amore nato sul set

Dopo la partecipazione al film Dunkirk di Christopher Nolan, la Wilde aveva voluto Styles per Don’t Worry Darling, film thriller-horror diretto da lei.

I due pare facciano coppia da qualche settimana: l’amore è molto probabile che sia nato durante le riprese, quando entrambi erano già single. L’ultima fidanzata di lui è stata la modella Camille Rowe e risale al 2018, mentre l’attrice ha annunciato a novembre di essersi separata a inizio 2020 dal marito Jason Sudeikis, col quale ha avuto due bambini, Otis Alexander, 6 anni, e Daisy Josephine, 4.

Ad aiutare Olivia Wilde e Harry Styles a rimanere nell’ombra durante i primi mesi di relazione, operazione non semplice per due celebrity internazionali, pare sia stato il conduttore britannico James Corden. Quest’ultimo li avrebbe ospitati nella sua villa nei pressi di Palm Springs, vicino al set, dove hanno potuto vedersi lontano dai paparazzi.

Ora non resta che aspettare il primo red carpet ufficiale da coppia.