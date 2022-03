Harry e Meghan, c'è una foto delle nozze che nessuno aveva mai visto (e fa impazzire i gossip)

C’è una foto nel salotto di Carlo e Camilla, nel cuore di Clarence House, che accende il gossip sul presunto indizio di distensione verso Harry e Meghan. Per chi si aspettava che la Royal Family avesse chiuso le porte ai duchi di Sussex dopo la tempesta della loro partenza negli States e l’intervista esplosiva a Oprah Winfrey, arriva un dettaglio che spazzerebbe via l’ipotesi. Si tratta di una istantanea del matrimonio tra il secondogenito di Lady Diana e Meghan Markle che non era stata mai vista…

I più attenti osservatori delle dinamiche royal nel Regno Unito non hanno fatto a meno di notare un dettaglio nel salotto di Clarence House quando, l’8 marzo scorso, la duchessa di Cornovaglia consorte dell’erede al trono, Camilla, ha incontrato le atlete inglesi del Team ExtraOARdinary (Kat Cordiner, Abby Johnston e Charlotte Irving), che hanno attraversato l’Oceano Atlantico vogando per 42 giorni, 7 ore e 17 minuti siglando un incredibile record.

It was wonderful to meet the remarkable Kat, Abby and Charlotte – aka Team ExtraOARdinary – on #InternationalWomensDay . The adventurous trio broke a world record rowing 3,000 miles over 42 days from the Canaries to Antigua to raise money for three cancer charities. #IWD2022 pic.twitter.com/1171z4Hmiu

Si tratta di una foto del Royal wedding di Harry e Meghan in cui quest’ultima appare insieme al principe Carlo, mentre attraversano l’ultima sezione della navata prima del fatidico sì.

The Duchess of Cornwall invited the rowers to tea at Clarence House to congratulate them on their fantastic achievement, and heard their stories including how Kat was diagnosed with cancer and wanted to take on the challenge to show that life can be lived in full with the disease pic.twitter.com/x2IdPH7TB5