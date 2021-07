Il reboot di Gossip Girl, super atteso, è ufficialmente tra noi. O almeno, è disponibile dallo scorso 8 luglio su HBO Max. Per vederlo in Italia, probabilmente, dovremo ancora attendere un po’. Quello che ci interessa in questo momento, però, è che la serie, remake della versione con protagonista Blake Lively e Leighton Meester, un vero e proprio cult anni 2000, ha già riscosso un grande successo per quanto riguarda l’abbigliamento.

In particolare c’è un dettaglio, o dovremmo dire due, che non è passato inosservato a chi ha già iniziato a guardare la serie: le scarpe. Come sappiamo, Gossip Girl, oltre agli intrighi d’amore e alle amicizie rovinate per sempre, punta molto anche sull’abbigliamento.

Il reboot, quindi, è appena iniziato ma sembra già essere un successo, almeno per quanto riguarda le tendenze moda. Infatti, sembra aver svelato quali saranno le scarpe da avere assolutamente al rientro dalle vacanze, a settembre. Un esempio: le sneakers bianche, ricercatissime subito dopo l’uscita del primo episodio.

Ecco quindi quali saranno, secondo il remake di Gossip Girl, le scarpe di tendenza per l’autunno 2021.

Sneakers bianche

Ciclicamente le sneakers bianche tornano ad impossessarsi della nostra scarpiera. Inutile provare a sottrarsi a questa moda. Tra i tanti modelli di sneakers bianche abbiamo scelto per voi uno dei modelli più iconici, firmati Reebok: le Classic Club 85. Queste scarpe, in bianco sporco, sono comode e perfetta da abbinare a tutto ciò che desiderate, per essere alla moda come le protagoniste del reboot di Gossip Girl.

Foto Zalando | Reebok CLUB C 85 VINTAGE

Sandali con tacco (e calzino)

Sì, avete letto bene. Le protagoniste del remake di Gossip Girl ci mostrano come il calzino possa essere indossato anche con i sandali senza nessuna vergogna. Anzi, sembra quasi essere uno dei grandi protagonisti della stagione. Ecco quindi perché abbiamo selezionato per voi un paio di sandali con tacco semplici, firmati Pull & Bear, caratterizzati dalle fascette sottili, che avvolgono il piede senza strizzarlo.

Foto Pull & Bear | Sandali con il tacco

Stivali sopra al ginocchio

Siamo quasi a fine luglio e viene caldo solo a guardarli, ma gli stivali sopra al ginocchio saranno tra le calzature must have al ritorno dalle vacanze. Adorati dalle protagoniste di Gossip Girl, questi stivali possono essere indossati davvero con tutto, se abbinati nel modo giusto. Quindi, abbiamo scelto per voi il modello in simil pelle, super attillato, proposto da Stradivarius e disponibile su Zalando.

Foto Zalando | Stradivarius, stivali al ginocchio

Ankle boots

Infine, parliamo di ankle boots, che in questi ultimi anni sono stati tra gli stivali must have da avere nel guardaroba per l’inverno. Gossip Girl li riporta in auge e noi, ovviamente, non possiamo sottrarci al fascino e alla comodità di questi stivali. Per questo, abbiamo scelto per voi il modello piuttosto basic, quindi facilissimo da abbinare, proposto da Bershka e disponibile anche in questo caso su Zalando.